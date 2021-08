Z Mladé Evropy tři zlaté a šest stříbrných vybojovali atleti TJ LIAZ

Na atletickém stadionu Střelnice se uskutečnil 35. ročník mezinárodního atletického mítinku Mladá Evropa. Po zkušenostech z minulých let organizátoři rozšířili program o možnost startu mužů a žen do 22 let.

Mladá Evropa na Střelnici | Foto: Dagmar Březinová

NA STARTU TAKY POLŠTÍ ZÁVODNÍCI Současně s tímto mítinkem se konalo také 2. kolo krajského přeboru dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek. Šanci prověřit formu před druhou polovinou soutěží tak využilo 254 závodníků ze 34 oddílů republiky a dvou oddílů z Polska, kteří se celkem představili ve 471 startu. O medaile bojovali účastníci v šesti kategoriích. Pro umístění v mítinku rozhodovaly nejlepší výkony do kategorie juniorů a juniorek. VELIČKA VE SKOKU VEDE Jablonečtí závodnici v silné konkurenci obstáli, vybojovali tři první místa, šest druhých a čtyři čtvrtá. Výborného výkonu dosáhl ve skoku o tyči Karel Velička, když překonal 471 cm, čímž postoupil na čtvrté místo letošních tabulek. DOMÁCÍM SE DAŘILO Vítězství v mítinku ME vybojovali v dálce Tomáš Osoba 674, tyč Karel Velička 471, trojskok Adéla Sochorová 11,56, druhá místa -1500 m Jakub Pitoňák 4:24.68, tyč Jáchym Štancl 440, 400 m Adéla Novotná 62.82; 100 m překážek Kateřina Kadavá 15.64, disk Sára Dočekalová 36,50, 100 m Tomáš Osoba 11.32, třetí místa-kladivo Bohumil Janoušek 57,26, 400 m Jakub Zajíček 51.77, trojskok Karel Velička 12,02, dálka Kateřina Kadavá 512. Na Střelnici se stále něco děje. A jablonečtí pořadatelé, kteří mají bohaté zkušenosti s organizací atletických akcí, už na neděli 22. 8. připravují 3. kolo KDP dospělých.

