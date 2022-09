Za Hniličky Národní sportovní agentura pracovala lépe, říká šéf FD Teplice

Už od listopadu minulého roku čeká marně na dotaci od Národní sportovní agentury teplický florbalový klub. „Je to zhruba půl miliónu korun, komplikuje nám to rozpočet. Poradíme si, ale divíme se, jak pomalý současný systém NSA je. Co jsem si tak propočítával, tak na řadu přijdeme někdy v listopadu. A do konce roku ty peníze budeme muset utratit,” kroutí hlavou předseda FD Teplice Tomáš Syryčanský.

Milan Hnilička | Foto: Deník/František Bílek