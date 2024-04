„Když bych měl hodnotit naše A mužstvo, tak já jsem, bohužel, naživo neviděl ani jeden zápas, a tak hodnotím pouze výsledkově čtyři výhry. A to samozřejmě nemohu hodnotit jinak, než pozitivně. Co mám informace tak herně to tak úplně nebylo podle představ trenéra, ale to vyplývá i ze hry našich soupeřů, kteří mnohdy nechtějí hrát otevřený fotbal a víceméně se uchylují k soubojovému fotbalu, čemuž se někdy přizpůsobíme., což není tak úplně náš styl,“ řekl k jarní sezóně prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad.

Dodal také, že oba mančafty mají značný handicap. Nemohou v jarní části soutěže využít výhodu vlastního hřiště. A právě první domácí zápasy je čekaly na umělé trávě ve Mšeně. A po dohodě s SK Zásada budou soutěž dohrávat na jejím hřišti.

„I s tímto handicapem se však musíme sportovně poprat. I tak plníme úlohu favorita soutěže, do které nás i záměrně pasují naši potencionální soupeři o první místo v soutěži. Ale, jelikož tento stav bude trvat i v následující sezóně, tak v případě vítězství odmítneme případný postup do vyšší soutěže,“ odkryl plány FC Pěnčín jeho prezident.

Krajský přebor ale vyhrát chtějí a obhájit tak krajský titul. Třešnička na dortu by pro Pěnčínské byla také výhra v Krajském poháru.

„V něm jsme měli v minulosti dosti smůly, když jsme byli třikrát ve finále a vždy jsme odešli poražení. A v loňském roce jsme si vybrali slabší chvilku při domácím utkání, když jsme vypadli v semifinále se Skalicí. Uvidíme jak se popasujeme 15. května s B mužstvem Velkých Hamrů,“ bilancuje Jaroslav Strnad.

B mužstvo plní svoji úlohu v I.B třídě nadmíru dobře. Po zimní trenérské změně když odešel Honza Řezáč a mužstva se ujala trenérská dvojice Moc – Tokár, zklidnilo se napětí uvnitř mužstva. A daří se. Mužstvo ale opustili dva stabilní hráči, Dědek a Kohout. Oba odešli do favorizované Jilemnice, která jde za postupem do vyšší soutěže.

„Nesmím zapomenout na naši mládež, kterou máme v tuto chvíli, díky mládežnickým trenérům a zvláště Adamu Peltovi ve zcela nadstandardním početním stavu, když z bodu nula máme okolo osmdesáti mládežnických hráčů, kteří výkonnostně slibují dobrou perspektivu pro Pěnčín. Doufám, že to budou právě oni, kteří budou v budoucnu naplno využívat náš nově rodící se sportovní areál. Ten bude využíván jak námi, tak hlavně Základní školou, pro kterou se prioritně tento areál buduje. Myslím, že jeho výstavba jde podle plánu , ale přesné informace bude mít starosta obce Ivan Matějček,“ uvedl prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad.