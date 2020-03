/SERIÁL/ V těchto dnech s poněkud omezeným rytmem nám všem chybí běžná, každodenní „nálož“ pohybu. Dvakrát týdně si můžete s Jabloneckým Deníkem zacvičit s osminásobnou mistryní světa v hand to hand combat a kickboxu Martinou Ptáčkovou a jejím bratrem Josefem, čtyřnásobným mistrem světa v grapplingu.

Variace na koleno 2 potvrzují, že cviky lze různě obměňovat. | Foto: DENÍK/Dagmar Březinová

První cvičení je v páru. Na začátku této pohybové aktivity se určí místo dotyku (např. rameno). Úkolem obou účastníků je mít co nejvíce dotyků pouze na rameno a naopak jich dostat od protivníka co nejméně. Dotyky od soupeře se mohou blokovat a odrážet rukou, aby nedošlo k zásahu. Vítězí hráč s nejvíce dotyky. Při hře nestojíme na místě, ale pohybujeme se. Oba hráči útočí naráz a snaží se o maximální počet dotyků s tím, aniž by mnoho dotyků od soupeře dostali.