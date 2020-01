Když se ohlédnete za rokem 2019, jakého úspěchu si nejvíce ceníte?

Cením si každého vítězství. Za úspěch považuji také upevnění své pozice v rámci organizace Oktagon MMA. Důležité jsou pro mě samozřejmě také nabyté zkušenosti.

Kolik zápasů jste v loňském roce absolvoval a na jakou sportovní událost nejraději vzpomínáte?

Za rok 2019 jsem stihl tři zápasy. Mohly být i čtyři, ale jeden souboj nedopadl kvůli zranění soupeře. Nejraději budu stoprocentně vzpomínat na Fusion Fight Night v Brně, kde se mi povedlo knokautovat soupeře těsně před koncem prvního kola.

Máte nějaký talisman, který vám přináší štěstí před zápasy?

„Talisman“ pro mě představuje můj celý tým, který je se mnou před zápasem v šatně, díky nim se dostanu do správného mindsetu. Na rituály ani talismany jako takové ale nevěřím. Pokud nejste dostatečně připraven, tak vás před prohrou nezachrání ani nejvzácnější talisman na světě.

Máte už naplánovaný sportovní harmonogram na rok 2020? Co vás všechno čeká?

Nyní už mohu potvrdit, že se objevím na březnové události Oktagon 16 v Ostravě. Následně se bude domlouvat další termín. Vyhovuje mi být neustále v zápřahu, takže s největší pravděpodobností nebudu mít po Ostravě žádné dlouhé volno.

Dal jste si pro rok 2020 nějakou metu, které chcete dosáhnout?

Budu rád, když se mi v roce 2020 budou vyhýbat zranění a když budu schopen vyhrávat v nastaveném tempu.

Jsou za námi svátky, často spojené s přemírou konzumace jídla a pití. Jak jste na tom vy?

Svátky vyšly ideálně. Naposled jsem zvítězil na konci listopadu a završil jsem tak šestiměsíční přípravu, tím pádem jsem si mohl v prosinci dovolit lehčí režim a užít si veškeré radosti spojené s Vánoci. Od začátku ledna už ale začínáme další těžkou přípravu.

Dotkla se vás osobně vlna, která dávala do souvislosti steroidy a MMA?

Mě osobně nikdo do souvislosti se zakázanými látkami nedává, naopak. Snažím se na tuto problematiku upozorňovat. Chápu, že celý proces pročištění jakéhokoliv sportu je náročný, ale je už potřeba nějak začít. Několikrát jsem proto navrhoval alespoň testování zápasníků těsně před vstupem do klece na přítomnost drog (především amfetaminů), které pomáhají překonávat únavu a bolest.

Co jste říkal na výsledek Zápasu století Vémola vs. Végh?

Jako Čech jsem fandil Karlosovi, ale Végha bych samozřejmě nikdy nepodceňoval.