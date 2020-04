Jablonec n. N. - Také atleti přišli o všechny své závody. Novou sezónu od května musí oželet. Naději na start mají možná až v září.

Zase budou medaile | Foto: ilustrační

Sportovní život se zastavil také v atletických halách. V květnu by závodníkům a závodnicím začala nová sezóna. Ale všechny závody jsou zrušené.

Poslední v hale na Střelnici bylo 7. března Mistrovství ČR veteránů. V kategoriích 35+ a 60+ se utkali účastníci dané věkové skupiny o mistrovské medaile. A zrušit museli organizátoři z TJ LIAZ také valnou hromadu, která byla v plánu 17. března.

Teď nezbývá atletům, než se připravovat individuálně a těšit se, že se všechno brzy vrátí do starých kolejí. Potvrdil to také předseda atletického oddílu TJ LIAZ Dušan Molitoris.

TERMÍNOVKA NEPLATÍ

„Všechny závody jsou odvolané na dobu neurčitou. Připravené termínovky nám teď jsou k ničemu. Začátek sezóny v květnu je zrušený. Zůstává ale zatím termín mistrovství republiky dvaadvacítek, které pořádáme v Jablonci v září. Zatím mám potvrzené, že tyto závody se rušit nebudou,“ uvedl k situaci předseda oddílu.

Každý atlet ale ví, co potřebuje, aby nevypadl z kondice, z rytmu závodního období. Trénují individuálně, využívají nejčastěji podmínky v přírodě. „V oddíle ale stále pokračují práce administrativní, řešíme přestupy, hostování na další období. Termín byl posunutý o čtrnáct dnů. A samozřejmě čekáme, co se bude dít dál,“ dodal Dušan Molitoris.

VELIKONOCE NEVYUŽIJÍ

Připomenul také, že zrušit museli i výcvikové tábory zahraničních atletů, především polských, kteří jezdili do atletické haly na Střelnici v době Velikonoc, a to hned ve třech skupinách.

„Samozřejmě, že se zrušení těchto a dalších akcí odrazí negativně v ekonomické situaci naší tělovýchovné jednoty a oddílu atletiky. Ekonomiku budeme ale teprve vyhodnocovat, až tato situace skončí. Zatím žijeme,“ řekl Molitoris.

Při posledním setkání výboru oddílu, dříve, než byla vyhlášena karanténa, tipovali členové, do kdy by tato situace mohla trvat. „Termíny se pohybovaly od půlky června až do září. Tak až to skončí, uvidíme, kdo měl nejpřesnější tip,“ dodal s úsměvem.

Vedle atletické haly na Střelnici vyrůstá ale dál přístavba haly judistické. Ani karanténa nezastavila stavební práce. „Firma pracuje stále, myslím, že chtějí splnit termín otevření haly, který má být v létě,“ informoval předseda oddílu.

V SRNČÁKU POKRAČUJÍ

A práce pokračují také v Srnčím dole. Ten se má stát příjemným sportovním areálem. Kdysi už takový přívlastek měl, ale zasáhl čas a areál volal po rekonstrukci a modernizaci.

„Práce v Srnčím dole pokračují podle plánu. Atletům po dokončení budou k dispozici dvě nové budovy, jedna bude sloužit jako šatny, druhá jako sociální zázemí a přibude ještě další, ve které bude umístěné odhodovací zařízení a také malá posilovna. Dobudujeme tam také ještě klec pro diskaře a zázemí pro vrh koulí. Tento areál bude sloužit především pro vrhačské disciplíny,“ popsal budoucí podobu areálu Srnčí vrch Dušan Molitoris.

Areál je v majetku města, které dotuje údržbu. Rekonstrukci financuje TJ LIAZ.