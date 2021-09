Lesní běh Kalichem Prezentace: od 9.00 do 10.15 hodin Start: první kategorie v 10.30 hodin Startovné: žactvo 30 Kč, dorost a dospělí 70 Kč. Informace: Novák Zdeněk, telefonní kontakt je 603 232 897

Už v neděli 12. září se mohou milovníci běhu vypravit do Besedic a otestovat si, jak jsou na tom po koronavirové pauze. Běhat sice mohli, ale chyběly desítky a stovky účastníků na startu a ta správná atmosféra. Přijďte si vyzkoušet tratě kolem Kalicha.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.