„Jsme místní, trénujeme tady a patříme do oddílu Dukly Liberec. Místní podmínky známe. Jelo se krásně, i když nám to trochu drhlo. Tatínek nezvládl mázu,“ provinile, ale s úsměvem uvedl otec.

Masnicovi z Hrabětic znají podmínky na Bedřichově dobře. Trať na deset kilometrů si pochvalovali. Rodiče si druhý den ještě naordinovali padesátku. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

A prozradil, že v neděli ho čeká ještě padesátka. „Chtěl bych zůstat v první vlně, tak uvidíme, jestli to vyjde. Už jedu hlavní závod potřetí,“ řekl Radek Masnica. A maminka se nenechala zahanbit, protože jsou všichni sportovně založení. Na start padesátky se postavila také. Sportovní rodina z Hrabětic má o program po celou zimu postaráno. Dvě ratolesti, jak potvrdili rodiče, mají ještě mnoho dalších koníčků. Rodičům dělají jen samou radost. „Narodili se do sportovní rodiny, tak si na to museli zvyknout. Zvládají všechno a ve škole to je také bez problémů,“ potvrdila maminka, která celé rodině ještě navíc připravuje doma kvalitní servis.