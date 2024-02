/FOTO, VIDEO/ Sezona běžkařských závodů ČEZ SkiTour se 8. a 9. března pod harrachovskými skokanskými můstky přehoupne blíže k cílové čáře a budou u toho také osobnosti sportovního i společenského života.

ČEZ SkiTour v Harrachově nabídne i souboje osobností. | Video: Sedlák Jan

Během pátečního závodu na 20 kilometrů volně pod patronací Volkswagen účastníci poměří své síly s bývalými oporami FC Slovanu Liberec Zdeňkem Folprechtem a Janem Nezmarem.

„S Honzou Nezmarem se známe velmi dobře, byl mým nadřízeným během mého působení ve Slovanu Liberec. Mou výhodou může být to, že vážím asi o 20 kilo míň, Honza je ale mnohem aktivnějším běžkařem, takže si myslím, že se ta má výhoda brzy smaže,“ přiblížil Folprecht. „Za poslední roky jsem toho moc nenajezdil, o to radši jsem přijal tuhle výzvu na dvacítce volně proti Zdeňkovi a jsem rád, že mě to donutí se dostat na běžky,“ odpověděl Jan Nezmar.

Další souboje se odehrají v sobotu 9. března, kdy síly poměří bývalá olympionička reprezentantka v beachvolejbale Kristýna Hoidarová Kolocová a vicemistryně světa v basketbale z roku 2010 Ilona Burgrová.

Kohák: „Zdravím, doktore…“

Na dvojnásobné trati se o vítězství v minisouboji utkají bavič a moderátor Jakub Kohák a kardiochirurg Jan Pirk, kteří se dobře znají z minulých ročníků ČEZ Jizerské 50.

„Profesor je taková lasička, která mě vždycky porazí. Na vítězství v souboji tak ambice radši nemám, přestože jsem namotivovaný a dnes ráno mi v kavárně na kelímek napsali přezdívku “Satan“. Myslím, že bych mohl tak 3 až 4 kilometry držet krok. V cíli si pak dáme malý pivo, což mi pan Pirk doporučil jako nejlepší věc po výkonu,“ smál se Jakub Kohák během on-line účasti na tiskové konferenci.

„Kuba je výborný a společné zážitky na běžkách si vždy užívám. Letos jsem i kvůli nedostatku sněhu najezdil jen přes 280 kilometrů, tak uvidíme, na co to bude stačit. V cíli si dám desítku pivo, těším se na to,“ dodal profesor Jan Pirk.

Účast v závodu je nutné zaregistrovat na webu ski-tour.cz.