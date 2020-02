Tomáš Slavík se v kvalifikaci šetřil a ve finále vylepšil svůj čas natolik, že jej už nikdo nedokázal překonat. Později houstnoucí déšť ostatní závodníky navíc ještě vzdaloval od času Tomáše Slavíka.

Závodu se zúčastnilo 40 pozvaných závodníků z 11 různých zemí a měřili svoje síly s tratí, která nemá obdoby: Délka 2 400 m, 1605 schodů, Start ve 3200 m.n.m a vertikální drop přes 500m.

Slavík svým vítězstvím tvořil v Kolumbii historii, jelikož se jako první závodník stal vítězem obou Red Bull Cerro Abajo závodů a to Red Bull Valparaiso Cerro Abajo a Red Bull Monserrate Cerro Abajo!

Slavík po finálové jizdě komentoval: “Trochu jsem bojoval s faktem, že jsem si před hlavním závodem sjel trať pouze dvakrát a to doopravdy nestačí. Loni jsem tady nezávodil a musel tak řešit nastavení kola, hlavy a celkovýho stylu jízdy až v těchto jízdách. Všichni rideři, kteří to v těchto podmínkách dokázali sjet až do cíle, jsou ti skuteční hrdinové a šampióni. Sice jsme soupeři, ale ve finále náš hlavní soupeř je čas. Jsme kamarádi, pomáháme si, fandíme si a bylo pro mě doopravdy těžký sledovat kluky, jak se v dešti perou s tratí, padaj a bojujou po cestě dolů do finiše.“

Samozřejmě měl Tomáš radost ze svého vítězství, ale ještě větší z toho, že všichni dojeli v pořádku do cíle. „Za těchto podmínek na takové trati končí veškerá legrace, to už je doopravdy tenkej led…Díky všem za krásný zprávy a za to, že mi fandili i takto na dálku. Díky moc všem,“ vzkázal fanouškům. Tomáš se již dva dny po dojetí toho nejdelšího městského sjezdu v Bogotě nachází na Novém Zélandu, kde příští týden odstartuje zahajovací závod série Crankworx. Tomáš se zúčastní tří závodů: Dual Slalom, Air DH a Pumptrack