Po kolikáté už na této tradiční judistické akci v Jablonci startujete?

Už jsem se pral na Velké ceně Jablonce, když jsem závodil za žáky. Letos už startuju v katagorii U 23.

Co a kdo vás o víkendu na tatami čeká?

Myslím, že to bude náročný turnaj, protože přijedou kvalitní soupeři. Startovací listina bude určitě zase nabitá, jako to bývá pokaždé.

Kdo patří k nejtěžším vašim soupeřům?

Určitě Filip Ivanka z Liberce, Adam Kopecký, to je mistr světa a mistr Evropy v dorostenecké váhové kategorii sedmdesát tři. S ním to bude těžký zápas. Ale právě kvůli těžkým soupeřům se na tento závod těším. Je to pro mne velká výzva.

Pomýšlíte na zlatou medaili?

Určitě chci zaútočit na bednu. A pokud by se povedlo obhájit zlato, tak to by mi udělalo obrovskou radost.

Obhájit? Takže zlato už jste na Velké Ceně získal?

Ano, bylo to ještě před covidovou pauzou, když se tyto závody konaly naposledy.Zápas vás čeká v sobotu nebo v neděli?V neděli. Ale v sobotu budu pomáhat. Všichni, kteří v sobotu nezávodíme, fungujeme jako pořadatelé a v neděli je to naopak. Budu se starat o technické zabezpečení. Říkáme tomu „kéry“, ukazatale bodů.V neděli se budou prát muži do dvaceti tří let a to je moje kategorie. Ta bude pro mne rozhodující.

Jak jste se na Velkou cenu připravoval?

Trénuju pětkrát týdně a v neděli mám ještě technickou přípravu. Dával jsem teď přednost posilovně, abych se soupeřům vyrovnal silově. Běžně mám třikrát týdně judo a dvakrát týdně posilovnu.Kdo vás trénuje?Mám dva trenéry. Pavel Murka je náš hlavní trenér v dorostenecké a juniorské kategorii a pak trenérka Eva Koubková, známá jablonecká judistka, která byla například pátá na Evropě a získala ještě mnoho dalších úspěchů.Musíte si hlídat váhu?Ano, určitě, ale mám ji v pořádku.

Co si dáte po závodech dobrého?

Pro mne by byla nejlepší svíčková nebo smažený sýr. Ale ještě na to moc nemyslím, protože se budu připravovat hned na Mistrovství republiky, které se koná v Jičíně a určitě tam chci startovat.