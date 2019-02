Jablonec n. N. - Od letošního roku nese název Partnerský závod České triatlonové asociace, je to nejvyšší závod tohoto sportu, který se v republice jezdí

Po běhu přesedlali závodníci na kolo. | Foto: Deník/ Dagmar Březinová

Již osmý ročník závodu v zimním triatlonu se konal o víkendu v jabloneckých Břízkách. Na sportovce čekala kombinace běhu, jízdy na horském kole a běhu na lyžích. Závodu se mohly zúčastnit všechny věkové kategorie, včetně začátečníků. Počasí letošnímu ročníku přálo. Čerstvý sníh byl ideální. Jedním ze závodníků byl také ředitel závodu Petr Jandera, který před startem své kategorii uvedl:

„Dnes nás potěšilo, že na startu tak těžkého závodu máme hodně dětí. Ale stále ještě dojíždějí další závodníci. Právě mi jeden volal, že má zdržení a že určitě dorazí. Dospělých závodníků startuje kolem čtyřiceti, z celé republiky. Loni se závod kvůli nedostatku sněhu nekonal. A tak jsme rádi, že se letos takový velký počet účastníků sešel.

O jakou soutěž se jedná?

Do loňského roku to byl závod Českého poháru. Od letošního je to Partnerský závod České triatlonové asociace, tedy nejvyšší úroveň tohoto sportu, která se v republice jezdí. Organizuje ho náš Tri Club Jablonec a mně tady hodně pomáhá předseda klubu David Janata.

Pořádáte ještě další závody?

Ještě pořádáme velký běh Do pohody okolo přehrady a na konci sezóny pak na Máchově jezeře Pohodáře, klasický triatlonový závod.

Za chvíli půjdete na start…

Ano, závod absolvuji také. Nejpříjemnější pro mne bude část běhu na lyžích. Nejnáročnější asi jízda na kole. Nejsem takový cyklista a v dnešním počasí a podmínkách to bude těžké nejen pro mne, ale asi pro všechny účastníky. Až tedy slezu z kola, tak se mi uleví.

A jaké ceny čekají na vítěze?

Vítěze v hlavních kategoriích mužů a žen čeká finanční odměna a některé ceny od sponzorů, hlavně se sportovním oblečením. Vítěz mezi muži obdrží patnáct set korun a vítězka v ženské kategorii tisícovku.