Jabloneckého automobilového závodníka, účastníka Dakaru Jirku Moskala, čeká nový post. Bude dělat mechanika svému synovi. A bude mít na takovou pozici nervy? Dobře ví, jak je pro řidiče mechanik důležitý. Obzvlášť, když je kvalitní.

Jiří Moskal | Foto: Dagmar Březinová

Jirka Moskal, bývalý český jezdec na Rallye Paris–Dakar v kategorii kamionů, se nejprve účastnil závodů do vrchu, na okruzích, krátce i na klasických rallye. Devět roků reprezentoval republiku v Poháru míru a přátelství ve Formuli Easter.

Poprvé se posádka Moskal, Joklík, Fencl postavila s kamionem LIAZ na start Dakaru v roce 1985. Svoji aktivní kariéru Jirka ukončil v roce 1989. Poté působil v sezoně 1990 jako mechanik v soukromém týmu Axela Hegmanna v Německu a v sezonách 1991 a 1992 v závodním oddělení firmy Mercedes-Benz.

„Koním jsem se věnoval skoro stejně, jako autům. Před třemi lety, kdy mi odešel poslední kůň, jsem s tím přestal. Třetinu dne teď ale trávím v garáži. Dávám několik let pro syna už dohromady Lancia Delta Integrale. Vyjet chceme v novém roce už na závody. Už na tom pracuji sedmý rok a já jsem na sedmičky v životě zatížený, je to moje číslo. Už bych to rád dotáhl letos do konce, aby mohl na jaře startovat. Budu mu dělat mechanika, ale nevím, jak to budu na závodech zvládat nervově….“