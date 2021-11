Ale to ještě zdaleka není všechno. Úspěšných závodů bylo daleko víc.

V těchto dnech závodila v daleké Číně. V kvalifikaci skončila na 1. WC v Číně na 18 místě.



KVALIFIKACE NA DOSAH

Jen čtyři setiny ji dělily od její tréninkové parťačky Nikol Kučerové. Obě dojely na prvních dvou nepostupujících místech.

„Trať určená pro olympijské hry byla v pohodě. Nikde žádné záludnosti. Diana věřila, že postoupí do závodu. V tréninku zajížděla časy do osmého místa,“ popsal vstup do závodu manažer a otec Aleš Cholenský.



ZAPLATILA ZA CHYBY

Ale v kvalifikaci udělala jinak úspěšná závodnice několik chyb, které ji stály postup. „Stále je to mladá závodnice, která sbírá zkušenosti ve velkém skicrossu,“ zdůraznil Aleš Cholenský.

Ve startovním poli bylo pětadvacet děvčat, z toho jen tři s rokem narození 2000 a mladší. Diana byla nejmladší ve startovním poli (2003).

Manažer týmu skicrossařů dodal, že cesta do Číny určitě nebyla zbytečná. „Je tomu právě naopak. Diana si vyzkoušela olympijskou trať, a i přes 18. místo se přiblížila účasti na OH. A hlavně si zažila, jak to funguje v totalitním režimu,“ dodal s úsměvem manažer týmu.



JEŽÍŠKA STIHNE TAK TAK

Do konce roku má skicrossařka ještě dost náročný program.

Letadlo z Číny přiletí 29. prosince do Frankfurtu. Pak se Diana vrátí do Jablonce, přebalí si „kufry“ a znovu 7. prosince vyrazí směr San Pelegrino na EC. Následně ji čeká přejezd na WC do švýcarské Arosy. A z Arosy ještě zamíří zpět do Itálie na WC v Innichenu. Domů dorazí tři dny před Štědrým dnem.