Jabloneckého závodníka Milana Engela čeká jubilejní desátá účast na slavné Dakarské rallye. Maximem Milana Engela je patnáctá příčka z roku 2019. Šedesát procent etap bude oproti loňskému ročníku jiných, to už dobře ví. Tipuje, že to bude cesta peklem.

Milan Engel | Foto: Foto: Orion - Moto Racing Group

„Nečekal jsem, že budu mít tolik startů na tak těžkém závodě,“ prohlásil člen týmu Orion – Moto Racing Group Milan Engel, který několik let jezdí po boku Martina Michka. Očekává, že nadcházející ročník bude hodně navigačně náročný a obává se nových elektronických roadbooků, které se rozhodl povinně zavést hlavní pořadatel. Dakar začne 5. ledna v Saudské Arábii.

V prosinci absolvoval nejlepší možný trénink – na motorce se proháněl v Dubaji po dunách, a to společně s Michkem. „Museli jsme tam odjet, abychom si zase připomněli zrádnost terénu. Na českém písku není možné pořádně potrénovat. Potřebovali bychom tam řádit častěji, ale díky moc za to,“ pochvaloval si závodník z Jablonce nad Nisou, který v letošním roce po technických problémech nedojel do cíle Dakaru. „O to více to chci napravit v novém ročníku,“ říká.

Ten by mu mohl navíc sednout. Po nastudování trasy totiž Engel vnímá, že pořadatel bude chtít prověřit účastníky hlavně po navigační stránce. „Každý ročník je něčím těžký, ale z toho nového cítím určitou změnu. Nebude to pouze o rychlosti a riskování, organizátoři připraví na trati hodně záludností, hlavně v rámci náročné navigace,“ dodal Engel, který je vyhlášený precizní jízdou a bezchybným projevem.

I proto bude důležité, aby na trati fungovala digitální navigace, kterou od příštího roku zavádějí organizátoři povinně pro motocyklové jezdce. To však Engela trochu stresuje. „Digitální roadbooky nejsou úplně ideální, když se vybije nebo vypne, nemáte pak podle čeho jet. Přitom musíte zaznamenávat a sbírat waypointy. Sice když dojedete do cíle, tak vám to anuluje výsledek do té doby, kdy roadbook šel. Ale stejně vám to čas a případné zlepšení nevrátí. Myslím, že to může ovlivnit pořadí,“ vystihl obavy Engel, který se zároveň odpovědně připravuje na novou trasu Dakaru.

A zcela věří organizátorům, kteří tvrdí, že 60 procent etap bude jiných oproti minulému ročníku. „S Martinem Michkem už víme, na co se můžeme připravit. První půlka Dakaru bude teplejší, čeká nás hodně písku. Pak pojedeme do hor s kameny. Tam je to těžké, protože se nevyhneme zimě,“ doplnil Engel, sedmnáctinásobný domácí mistr v enduru, který se těší na nové týmové posily.

Za Orion – Moto Racing Group pojedou nově tři jezdci – Dušan Drdaj, Martin Prokeš a Jaromír Romančík. Všichni mají zkušenosti z různých disciplín. „Všechny znám z loňských let, jsou dobří motokrosaři nebo vytrvalostní závodníci. Ale Dakar je jinou disciplínou. Pro nováčky je to cesta peklem, ale oni si s tím poradí. Věřím jim,“ dodal Engel.

ORION - MRG pro DAKAR 2024

Martin Michek, elitní český závodník Milan Engel, zkušený jezdec - odjede na svůj 10. ročník Dakaru

a nováčci: Dušan Drdaj, český šampion v motokrosu v královské třídě MX1 (2022) Martin Prokeš, domácí šampion offroad maratonů (2022) Jaromír Romančík, bronzový medailista na Šestidenní, domácí tituly v motokrosu nebo v endur