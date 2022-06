Hvězdná volejbalistka přijala nabídku stát se vlajkonoškou liberecké výpravy s velkým nadšením. „Je to velká čest, protože jsem strávila šestnáct let v zahraničí a takových akcí doma se většinou nemohu zúčastnit,“ prozradila Havelková, která zažila velký návrat.

„Byla jsem na první Olympiádě dětí a mládeže, kdy jsem vyhrála s holkama volejbal. Teď jsem tady po necelých dvaceti letech jako vlajkonoška,“ těšilo Havelkovou. Jako patronka a zkušená reprezentantka radila mladým sportovcům svého kraje, jak uspět na ODM. „Ze začátku to bylo trochu stydlivé z jejich strany, ale pak už jsme si normálně povídali. Budu fandit všem sportovcům, nejvíce samozřejmě těm z Libereckého kraje.“

Havelková po slavnostním zahájení ODM promluvila i o své sportovní budoucnosti. „Moje šestková kariéra byla hrozně dlouhá a teď jsou to dva měsíce, co jsem přešla k plážovému volejbalu. Myslela jsem si, že to bude těžké loučení, ale na druhou stranu sen o olympiádě v Paříži je tak velký, že jsem šestkový volejbal trochu přelepila a plně se soustředím na beach.“

Autor: Lukáš Mihal