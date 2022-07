Podívejte se, jak to vypadá na discgolfovém hřišti v Teplicích:

„Disků je velká řada. V zásadě se dělí na tři hlavní skupiny. Putter je disk na krátkou vzdálenost a dohazování do koše. Midrange na střední vzdálenost. Driver je disk určený k těm nejdelším hodům. Je ale pro zkušené hráče, začátečník by se mu měl vyhnout. Vybrat si správný disk pro konkrétní hod je velká alchymie a jedna z klíčových věcí pro správně provedený hod,” říká Pavel Votický, který v Dubí u Teplic vede discgolfový kroužek.

Tak jo, tohle musíme zkusit! Zvedl jsem se svým synem kotvu a vyrazil na teplickou Letnou. Krásný lesopark, kde relaxuje spousta Tepličanů, je už pět let domovem vyznavačů discgolfu. Několikrát jsem o něm v novinách psal, tak by byl hřích si tento nenáročný sport vyzkoušet. Beru létající talíř, i když vím, že pro discgolf potřebuji speciální disky. Ale co, hra bude o to zábavnější, létající talíř bude létat všude možně, jen ne do koše. Abych řekl pravdu, ani jsem nestudoval na internetu techniku hodů, prostě jsme si házeli po svém. A podle toho to také vypadalo. Tam, kde jiným, daleko zkušenějším a talentovanějším, stačí tři čtyři hody, my se natrápili se sedmi, někdy i s deseti. Ale parádní je, že v celém parku není žádný keř, jen tedy pozor na stromy, napálit talíř do nich není zase až tak velký problém. Zkrátka žádný učený z nebe nespadl! Také vám garantuji, že to jen jednou návštěvou nekončí, protože ten parádní relax, který se snoubí s pohybem, vás chytne. Můžete pilovat techniku, forhend, backhand. Při hře se dá soutěžit i na čas, to kdyby někdo měl třeba stejný počet hodů. Takže ano, jsem rozhodně pro! Někdo vám sice řekne, že je discgolf sportem pro důchodce, ale jen nad tím s úsměvem mávněte rukou. Kolik sportů zkusíš, tolikrát jsi sportovcem!

Výhodou discgolfu je, že ho může hrát opravdu každý. Házet talířem zvládne školkové dítě i stařík, který při chůzi používá hůl. Provozovat se dá za každého počasí, dokonce si někteří nadšenci vystačí sami, soupeře ke zlepšování nepotřebují. A za jak dlouho se člověk v tomto netradičním sportu posune na úroveň, která mu dodá sebevědomí zúčastnit se nějakého turnaje? „To je značně individuální. Potkal jsem vyložené talenty, na kterých je hned u prvního hodu vidět, že budou dobří. A je spousta průměrných hráčů, kteří, pokud jsou pilní a vytrvalí, jsou schopni se vypracovat třeba i mezi ty nejlepší.”

Votického nejoblíbenějším hřištěm je to teplické. Na Letné funguje od roku 2017 a má devět jamek. Město Teplice stálo čtvrt milionu korun. „Jedná se o velmi technické hřiště střední délky. Je specifické tím, že je protkáno velkým množstvím stromů, což nutí hráče být přesný ve svých hodech. Jamky jsou dlouhé v průměru okolo 80 metrů a par hřiště je 29.”

Tak tedy vzhůru na Letnou, o zábavu bude postaráno!