Kdo náhodou o Red Bullu 400 neslyšel, stačí vám pár slov: skokanský můstek, běh přes buben nahoru. Vyčerpání. Euforie.

Všeříkající jsou sestřihy z nejrůznějších koutů světa - závod se koná v Evropě, Kazachstánu, Japonsku i Americe. A svou tradici si rychle vydobyl taky v tuzemských končinách. "Česká zastávka má ve světě mimořádný věhlas, patří k těm nejstarším a největším," říká Aleš Burger, ředitel závodu.

Jenže loni museli organizátoři Red Bull 400 odpískat. Koronavirová omezení nepustila nadšence na můstek.

Brzy vyprodáno

Také letos to zprvu vypadalo černě. Jenže s uvolněním přišla naděje. Když organizátoři viděli, kolik lidí by rádo běželo, rychle dali hlavy dohromady. A během několika týdnů měli jasno. Závod bude. Opět v Liberci. "Moc si toho vážíme," přikyvuje Burger.

Zájem je značný. Původně navržená kapacita tisícovky startujících byla brzy plná.

"Kategorie mužů se jako tradičně vyprodala více jak měsíc před závodem, na druhou stranu nechceme překročit hranici 1 300 závodníků, protože to už by mělo vliv na hladké odbavení a komfort všech přihlášených. Přijedou i cizinci," konstatuje Burger.

Zásadní je také fakt, že organizátoři nepustí na můstek nikoho, kdo by neprokázal bezinfekčnost. Nutný bude certifikát o očkování, platný negativní test nebo doklad o prodělaném covidu. Připraveny budou i roušky.

Česko je unikátní rovněž lidovou cenou - oproti Německu je startovné takřka poloviční (600 korun).

"Smyslem je udělat závod s příjemnou atmosférou a maximálním servisem pro závodníky, k čemuž nízká cena startovného přispívá. I proto se možná těšíme takovému zájmu a vždy raději půjdeme cestou vyprodaného závodu, což z něj dělá exkluzivní zážitek, než cestou vyššího zisku," tvrdí Burger.

Hvězdy na startu

Výběh (výlez) je každopádně pro otrlé - čtyři stovky metrů utíkají strašně pomalu. Poprvé to poznají i dva známí sportovci. Alexander Choupenitch, bronzový olympionik z Tokia. "Tuším, že to bude brutální," říká muž, jenž se věnuje šermu.

Pro speciální zážitek se nechal zlákat také skateboardista Max Habanec. "Ve skateparku jsem zvyklý hodně běhat do kopce. Někdy i celý den. Tak doufám, že mi to v tomhle ohledu může trochu pomoct. Pro mě to bude všechno, nebo nic," vzkazuje devětadvacetiletý šikula.

Už poněkolikáté se můstku postaví snowboardistka Eva Samková.

"Závod je zajímavý jak pro vrcholové sportovce, tak i pro "smrtelníky". To je skvělé," uzavírá Burger.