Rádlo – Dobrou věc připravili na sobotu 25. května fotbalisté na Rádle. Jedná se o benefiční zápas pro Nikolku, osmnáctiletou dívku, která od svého narození trpí mozkovou obrnou. Hráči se rozhodli výdělek z tohoto utkání věnovat právě jí na další léčbu.

Fotbalisté FK Kovo pořádají benefiční zápas pro postiženou Nikolku. Hrát hrát budou herci, zpěváci, staré gardy, přijedou i hráči FK Jablonec a Slovan Liberec. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Na celý den připravili rádelští pořadatelé bohatý program. Jak nápad vznikl, prozradil hlavní pořadatel Petr Havlíček. „Získali jsme kontakt na manažera týmu pražských herců, zpěváků a sportovců, kteří hrají fotbal hlavně pro ty, kteří to potřebují. Nakontaktovali jsme se přes něj na postiženou Nikolku, pro kterou jsme se rozhodli uspořádat na Rádle benefiční fotbalový zápas proti tomuto pražskému mužstvu. A vybrat bychom měli minimálně padesát tisíc korun, které dostane Nikolka. Vstupné je padesát korun, všechno, co ten den vyděláme, věnujeme jí,“ informoval o zajímavé akci Petr Havlíček a dodal, že na přípravě akce se podílí početný tým lidí, protože je organizačně náročná. „Může se stát, že se takové zápasy stanou na Rádle tradicí. Uvidíme, jak akce dopadne. Budeme rádi, když si v sobotu najdou do rádelského sportovního areálu cestu nejen příznivci fotbalu. Určitě nebudou litovat,“ slíbil organizátor.