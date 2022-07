1. Angry Birds: Journey

Série Angry Birds je vlastně už takovým evergreenem mobilních her a už po několik let si nové díly užívají jak děti, tak dospělí hráči. Ptáčci různých barev a schopností lítají vzduchem a ničí sofistikované stavby zlých prasátek. Hra kombinující prvky logických hlavolamů, strategie a adventury tu je s námi už od roku 2009 a poslední díl s názvem Journey se díky obdobných mechanikám navrací ke kořenům původní hry. Tentokrát je hra rozdělená na kapitoly a byly přidány některé nové prvky jako třeba „Anger meter“, který určuje jak moc jsou ptáčci naštvaní a po překročení limitu se stanou jejich schopnosti efektivnější.

Zdroj: Youtube

2. Alto’s Oddysey

Tato plošinová arkáda vás nadchne originálním designovým zpracováním. Se sandboardistou Altem budete sjíždět na prkně písečné duny, přeskakovat vodopády, klouzat se po liánách a antických viaduktech nebo dělat salta na skokáncích. Nikdy nekončící jízdu přeruší pouze pád a čím déle pojedete, tím se bude zvětšovat obtížnost terénu a zvyšovat rychlost jízdy. Do toho se náhodně mění prostředí, denní období a dokonce i počasí, takže zatímco jednou pojedete během slunečného dne, hned na to může při západu slunce začít písečná bouře. Celou hru doprovází příjemná ambientní muzika a zvuky zvířat a přírody, proto si hru nejlépe užijete se zapnutým zvukem nebo sluchátky. Zadarmo si ale hru zahrajete pouze na telefonech s Androidem, za iOS verzi budete muset zaplatit 4.99$, což je ale i tak vzhledem k tomu co hra nabízí snesitelná cena.

Zdroj: Youtube

3. Diablo Immortal

Další díl ze světa Diabla hned po vydání budil smíšené pocity. Na jednu stranu se na první pohled jednalo o jedno z nejlepších RPG her na mobil a ještě k tomu byla zadarmo ke stažení, ale na stranu druhou vzbuzoval úžas monetizační systém celé hry. Samotný příběh si lze užít bez toho, aniž byste zaplatili jedinou korunu, což k velikosti otevřeného světa, příběhu, vypracované grafice a herních hack and slash mechanikám je naprosto fantastické. Pokud ale budete chtít svojí postavu vylepšit na světovou úroveň a měřit se s ostatními hráči, připravte si ne desítky, ani stovky dolarů, ale klidně i tisíce a desetitisíce. Takto kontroverzní financování neměla nikdy žádná hra v dějinách. Bavíme-li se ale o tom, že byste si hrou chtěli zkrátit čas na dovolené a nikoliv v ní strávit stovky hodin a bourat světové žebříčky, tak je Diablo Immortal skvělá volba. Krom toho, že je zdarma, totiž také například neobsahuje žádné reklamy. Pro hraní je ovšem nezbytné připojení na internet.

Zdroj: Youtube

4. Asphalt 9: Legend

V kategorii závodních her momentálně asi neexistuje lepší hra než Asphalt 9: Legend. Skvělá grafika, hodně aut na výběr, mnoho způsobů jejich vylepšování a řada závodů. Herní mechanika je stále stejná jako u předešlých dílů, tedy se snažíte během závodu sbírat bonusové tokeny a baličky nitra zatímco driftujete zatáčkami nebo skáčete přes skokánky. Nová auta pak otevíráte náhodně získáváním speciálních karet. Trošku zamrzí zjednodušené ovládání, takže během řízení například nemusíte vůbec zatáčet a auto to dělá za vás, každopádně podobné mechanismy lze v nastavení buď vypnout nebo pozměnit.

Zdroj: Youtube

5. Magic: The Gathering Arena

Dnes již legendární karetní hra nedávno přišla také na mobilní zařízení. Postavte si vlastní balíček plný monster, spellů, landů a planeswalkerů a porážejte nepřátele napříč celým světem. V průběhu hry budete za úkoly získávat různé doplňovací balíčky nebo samotné karty. Ty si zároveň lze za peníze s mnoha dalšími prvky dokupovat. Zároveň je jedno, zda-li hrajete na mobilu nebo na počítači, s protivníky vás to bude propojovat napříč zařízeními. Graficky a mechanicky skvěle zpracovaná aplikace vás zcela pohltí a nakonec možná zjistíte, že jste hraním strávili více času, než jste zprvu plánovali. Hra je zadarmo na iOS i Android, ovšem je třeba počítat s tím, že se jedná o takzvaný „pay to win“ model. Pokud tedy do hry budete dávat peníze, tak je logické, že budete mít více karet, budete moci stavět lepší balíčky a díky tomu porážet více protivníků. Není ovšem třeba se bát toho, že si bez peněz nezahrajete, průběh hrou bude jenom mnohem komplikovanější.

Zdroj: Youtube