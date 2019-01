Jablonecko - Daňový odborník Vladimír Opatrný.

Vladimír Opatrný, daňový poradce | Foto: DENÍK/Lenka Střihavková

Od roku 2006 byl v zákoně o daních z příjmů rozšířen okruh fyzických osob, kterým lze s daňovou účinností poskytnout dar na zdravotnické prostředky nebo rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.



Takový dar můžeme poskytnout i nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby podle zákona o sociálních službách (zák. 108/2006 Sb.). Na zdravotnické prostředky je možno přispět nejvýše do částky nehrazené zdravotnickými pojišťovnami a na rehabilitační a kompenzační prostředky do výše částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu.



Protože zákon nikterak nevymezuje okruh dárců ani obdarovaných, mohou na uvedené účely, například na zakoupení invalidního vozíku pro svého syna či dceru, poskytnout prostředky ve formě daru i jeho rodiče. Příslušný nárok na daňový odpočet hodnoty daru si mohou uplatnit v rámci ročního zúčtování daně u svého zaměstnavatele nebo v samostatném daňovém přiznání.



Poskytnutí daru se i při obdarování vlastního dítěte prokazuje darovací smlouvou a potvrzením příjemce daru. V darovací smlouvě i v potvrzení o příjmu daru může být rodič uveden jako dárce i jako zákonný zástupce nezletilého dítěte.