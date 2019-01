Liberec /FOTOGALERIE/ - Liberecké centrum zábavního poznávání IQpark přestává kapacitně stačit zájmu návštěvníků. Hlavně o víkendech se stává, že se kvůli množství zájemců o prohlídku musí park na nějakou dobu uzavřít, jindy centrum z kapacitních důvodů odmítá školní výpravy.

Společnost Labyrint Bohemia, které park patří, proto připravila plán na jeho rozšíření. Financovat ho chce s pomocí Regionálního operačního programu.



IQpark vyrostl na 1600 metrech čtverečních v prostoru bývalého Státního výzkumného ústavu textilního. Cílem parku je probudit ve veřejnosti zájem o sebevzdělávání, zvláštní programy nabízí školám.



Na více než dvou stovkách exponátů si mohou návštěvníci prověřit své školní znalosti, postřeh, logické myšlení, fyzické schopnosti i fyzikální jevy.

Park seznamuje s výrobou zelené energie i s nejmodernějšími poznatky z oblasti nanotechnologií. Jeho tvůrci připravovali projekt deset let a inspirovali se ve třiceti obdobných zahraničních centrech.



Park v loňském roce navštívilo asi 120 000 lidí, což je zhruba stejně jako v roce předcházejícím.



„Důvodem stagnace návštěvnosti ale nebyla krize, důvody jsou kapacitní - víc lidí se už do omezeného prostoru nevejde,“ vysvětlil ředitel IQparku Pavel Coufal.

Nedostatek prostoru by mělo vyřešit rozšíření. „Chceme expandovat do dalších dvou pater budovy bývalého výzkumného ústavu,“ dodal ředitel.



Rozšíření centra na více než dvojnásobek přijde na pětašedesát milionů korun, zhruba pětatřicet milionů by chtěl park získat z evropských fondů.



IQpark je součástí libereckého zábavního a společenského Centra Babylon, které vzniklo před více než deseti lety v bývalé textilní továrně Hedva.

Součástí areálu je také akvapark, lunapark a hotel s jedním tisícem lůžek. V Babylonu je k dispozici rovněž kongresové centrum.



Podle agentury CzechTourism byl vloni liberecký Babylon nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Libereckém kraji a pátou nejnavštěvovanější atrakcí v zemi. Ročně jím projde na 650 tisíc lidí, třetinu tvoří cizinci - hlavně Němci, Poláci, Nizozemci a Dánové.