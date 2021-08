Obrat 54 miliony korun ročně, tři desítky zaměstnankyň, dva tisíce objednávek za měsíc a export do Německa, Itálie a dalších 30 zemí. To je jablonecká firma Petit Lulu vyrábějící látkové pleny, která prošla programem podnikatelského inkubátoru Lipo.Ink PlatInn pro úspěšné společnosti Libereckého kraje. Příští rok oslaví rodinná firma, kterou založila a vede Lucie Hladíková se svým manželem Lukášem, deset let existence. Už teď plánují, jak dále expandovat. Z Jablonce ale odejít nechtějí.

„Vše začalo mým prvním těhotenstvím. Když jsem v roce 2012 čekala svého prvního syna Vojtu, rozhodla jsme se ušít pro něj výbavičku. Vedl mě k tomu v té době nedostatek kvalitních látkových plen na trhu. Protože se mi první ušité plenky povedly, vystavila jsme jich pár na Fleru. Spíše pro zábavu, ne za účelem nějakého zisku. Zájem o ně byl však téměř okamžitě obrovský a tak začal příběh samotné značky Petit Lulu,“ vysvětluje zakladatelka firmy Lucie Hladíková, která se po čase začala šití plenek věnovat naplno. Mohla se totiž spolehnout na podporu svého manžela Lukáše. Ten dokonce opustil své zaměstnání, aby mohl dát značce Petit Lulu tvář. Vytvořil logo, e-shop, marketingové materiály.

V té době už se rodině narodil druhý syn, Hugo, a Lucie přestala šít plenky sama. Firma nabrala nové zaměstnance, v roce 2016 pracovalo ve výrobě 12 švadlen.

Dnes mají 35 stálých zaměstnanců. Značka disponuje moderním strojním vybavením a patří k významným evropským i světovým výrobcům látkových plen, ale i dalšího portfolia výrobků, které firma neustále rozšiřuje. Každoročně obhajuje certifikát kvality ISO. Sedmdesát procent jejich výroby jde do zahraničí. Při výrobě i distribuci navíc v maximální míře uplatňují dnes tolik skloňovaný princip trvalé udržitelnosti a zero waste. To se odráží například v tom, že Hladíkovi usilují o co nejmenší množství zbytků. Snaží se proto najít takové umístění střihů na látku, aby zbylo co nejméně materiálu. Dnes k tomu pomáhá řezací stroj a program, který dokáže navrhnout opravdu to nejtěsnější rozložení. Ze zbytků látek po nastříhání plenek se pak šijí odličovací tampóny, vložky do podprsenky pro kojící maminky a dámské vložky.

Řízení firmy, která roste tak rychle jako Petit Lulu, je náročné samo o sobě. Proto Hladíkovi přivítali nabídku od libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.Ink, aby vstoupili do jejich programu PlatInn. Ze začátku si nedokázali přesně představit, k čemu bude spolupráce dobrá, dnes ji ale nadšeně doporučují. „Naše firma vznikla z entuziasmu jako malá výrobna a většinu věcí jsme vymýšleli za pochodu, jak bylo právě potřeba. Až s Lipo.ink jsme si nastavili obchodní i marketingovou strategii, konkretizovali strategii a roční cíle. Nesmírně si cením také té nehmatatelné podpory, že můžeme po letech podnikání s někým zkušeným záležitosti kolem chodu firmy probrat. Podnikatel je v podstatě na všechno sám. Když je něco v nepořádku, zaměstnanci to řeší se svým šéfem, ten ale nemá za kým jít,“ říká Hladíková.

Mentorská pomoc

V Lipo.Ink nabídli manželům Hladíkovým mentorku Lenku Papadakis. „Lenka je zkušená expertka a koučka, která má zkušenosti zejména s podporou žen podnikatelek. Právě pro tuto specifickou dovednost a zkušenost jsme ji vybrali pro tuto spolupráci. Dokáže pomoci při tvorbě dlouhodobé i krátkodobé strategie stejně dobře jako nastavit vnitřní i firemní procesy tak, aby to bylo v souladu s budoucím rozvojem firmy,“ uvádí Antonín Ferdan z Lipo.Ink. Hladíkovi si s mentorkou porozuměli a pustili se do vylepšení organizace práce. „Naučila nás přesně specifikovat dovednosti a znalosti, které máme požadovat při náboru na nové pozice. Díky tomu se nám povedlo najmout přesně takového člověka, jakého jsme pro další rozvoj firmy potřebovali. Poprvé jsme si dovolili přijmout obchodní ředitelku a mně se nesmírně ulevilo,“ vysvětluje Hladíková. Dodává, že do té doby byli s manželem zavaleni každodenními povinnostmi spojenými s vedením lidí, prodejem, nákupem materiálu i přemýšlením nad novými produkty a technologiemi, které je měly posunout dál. „Už jsme ale neměli čas se zastavit a přemýšlet o detailech ani strategii do budoucna,“ doplňuje Hladík. Zpřesnění rolí pomohlo manželům i v jejich rodinném životě. „Já vymýšlím, co bychom ještě mohli zlepšit, a Lucie je ta, která mě vrátí zpátky na zem. Pak ale mé návrhy důkladně promyslí a zrealizuje,“ popisuje typický pracovní postup Hladík.

Lipo.Ink pomohl rodinné firmě i při rozhodování o nákupu střihacího stroje. Investici do cutteru Hladíkovi dlouho zvažovali, protože jeho cena byla skoro tři miliony korun. „Ukázali jsme jim, jak posuzovat návratnost a jak najít pro financování zdroje. Po roce používání se už pořizovací náklady vrátily,“ řekla Barbor Jónová, která má v Lipo.Ink na starost vztahy s veřejností.

Firma chce do budoucna modernizovat výrobu s použitím nejmodernějších technologií a dál vylepšovat své produkty. Velkou metou je pro ně posílení prodeje na Amazonu v severní Americe. Aktuálně však řeší, kam výrobu přesunou. Petit Lulu nyní sídlí v prostorách bývalé jablonecké Bižuterie, jejíž prostory už jim ale nestačí. „Najít ty správné a dostatečně velké prostory pro výrobu v Jablonci není snadné a pryč z Jablonce nechceme,“ vysvětluje Hladík. Říká, že díky spolupráci s libereckým inkubátorem se jim podařilo navázat spolupráci i s dalšími regionálními firmami. „Lidi často nadávají na stát, že pro ně nic nedělá. Podnikatelský inkubátor se ale hodně povedl,“ uvádí na adresu Lipo.Ink Hladík.

Podle Ferdana, který Hladíkovi s nabídkou spolupráce oslovil, bylo už od jeho první návštěvy podniku zřejmé, že prostředí firmy je něčím specifické. „Rodinná atmosféra, příběh a produkt, to vše mluvilo jasnou řečí. Můj obdiv vzrostl v okamžiku, kdy jsem viděl, kolik toho na svých bedrech majitelka nese. Jsem rád, že jsme mohli podpořit další rozvoj místní firmy, která má nejen osvícené majitele a kvalitní produkt, ale pozitivně působí i směrem k ekologické udržitelnosti,“ dodává Fredan.