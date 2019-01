Jablonec n. N. - Nejlepší cenu za 98,1 procenta akcií podniku nabídli slovenští investoři. Vyjednávání o prodeji by měla skončit v polovině ledna.

Majitelé sklářské a bižuterní skupiny Jablonex Group jednají o prodeji 98,1 procenta akcií. | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Majitelé sklářské a bižuterní skupiny Jablonex Group budou jednat o prodeji 98,1 procenta akcií podniku se skupinou slovenských investorů, která za balík nabídla nejlepší cenu.



„Nejlepší neznamená nejvyšší. Parametrem při výběru nebyla pouze cena,“ upozornil Petr Smutný ze společnosti PricewaterhouseCoopers, která prodej organizuje. Kolik zájemce za akcie nabídl, zůstává obchodním tajemstvím.



Tento zájemce předložil v průřezu nejstabilnější nabídku a je také dostatečně solidní, což je zárukou k úspěšnému uzavření kontraktu. „Stávající majitelé nechtějí Jablonex je tak prodat. Mají zájem, aby nový držitel akcií pokračoval ve výrobě,“ poznamenal Smutný.



Dá se ale také předpokládat, že skupina slovenských investorů bude pokračovat v již započaté restrukturalizaci společnosti.

Skupina slovenských privátních investorů byla jedním ze čtyř zájemců o koupi společnosti. „Investují i do dalších podniků a oborů, ale v týmu mají lidi, kteří jsou znalí ve sklářském a bižuterním průmyslu,“ poznamenal Smutný. Konkrétní jména ale nemůže do doby podpisu smlouvy zveřejnit.



„Oficiálně jsme zaměstnancům dnes oznámili, že všichni akcionáři, kteří svůj podíl prodávají, dále jednají s jedním zájemcem,“ potvrdil Deníku v pondělí výkonný ředitel JABLONEX Group Pavel Marek. Další informace podává pouze společnost PricewaterhouseCoopers.



Vyjednávání o prodeji by podle sdělení Smutného měla skončit zhruba v polovině ledna. „Do konce letošního roku určitě ne,“ dodal.

Jablonex Group patří k největším výrobcům bižuterie na světě. Na začátku letošního srpna se ale akcionáři, jak uvedla ČTK, rozhodli nabídnout firmu k prodeji, protože se rozcházeli v názoru, jak ji vést v boji se silnou korunou a asijskou konkurencí.



O akcie sklářské skupiny se zhruba 1900 zaměstnanci a dvoumiliardovým obratem se ucházelo 20 zájemců. Do užšího výběru pak postoupili čtyři, ze kterých vyšel vítěz.