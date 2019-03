Kam zajít na perfektně ošetřené a špičkově načepované pivo? Tam, kde mají Hvězdu sládků.

Hvězda sládků je zcela nové ocenění, které uděluje Plzeňský Prazdroj hospodám za příkladnou péči o pivo a perfektní čepování. „Oceněné hospody mají plakety s Hvězdou sládků umístěné na dobře viditelném místě uvnitř provozovny. Mapa všech hvězdných hospod a restaurací je pak na webu www.hvezdasladku.cz. Každý si v ní může vybrat hospodu s hvězdou podle místa nebo značky čepovaného piva. Součástí mapy je i navigace do vybrané provozovny," říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz. V celém Libereckém kraji má Hvězdu sládků osm hospod a restaurací. Přímo v Jablonci je to KLUB EX.