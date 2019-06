Slepice jsou společenští ptáci, takže se doporučuje pořídit si jich rovnou více. Mít kohouta není podmínkou, ale jeho přítomnost hejnu prospívá. Slepice jsou klidnější, protože kohout je chrání a méně se toulají. Pokud nechcete kuřata nebo nemáte rádi, když vás o víkendu brzy ráno někdo budí, bez kohouta se samozřejmě obejdete.

Od plánovaného počtu chovaných slepic se potom odvíjí požadovaná velikost výběhu, který by se měl nacházet v polostínu. V ideálním případě pod stromy, kam nemohou dravci. Výběh pro slepice je vhodný na zahradě s minimální plochou 10 m2 na jedince. Čím větší prostor, tím si lépe slepice obstarají pestřejší stravu a budou spokojenější. Slepice snese průměrně jedno vejce za dva dny, zamyslete se tedy nad tím, kolik vajec spotřebujete, a počítejte s tím si, že v zimním období jich bude o něco méně.

V zatepleném kurníku

Při chovu slepic se neobejdete bez kurníku. Kurník si můžete pořídit už hotový, nebo si jej podle návodu postavit sami. Každopádně by měl být zateplený – tedy v zimě chráněný před mrazy a v létě před vysokými teplotami. Pro nosnice bude muset být vybaven snášecím hnízdem. Počítejte, že jedno hnízdo vystačí pro 4 až 5 slepic. V kurníku by měl být hřad, ideálně s několika úrovněmi bidýlek, na která si slepice v noci posedají podle hierarchie v hejnu.

Kurník také potřebují jako ochranu proti nepřátelům, nepříznivému počasí a větru. Protože slepice špatně snášejí teplo, je dobré, aby se do jejich „pelechu“ dostalo jen ranní slunce. Čím hladší budou stěny a podlaha, tím lépe. Spáry a dírky jsou živnou půdou pro bakterie a cizopasníky a nikdy není možné je pořádně vyčistit. Prodyšnost je také velmi důležitá, ideální možností ventilace je jedno nebo více okének s jemným pletivem proti hmyzu. Za mrazu je třeba taková okénka zavřít. Střecha kurníku by měla mít dostatečný sklon, na dně kurníku by měla být vrstva písku nebo slámy.

Všude samá vejce. Takto probíhá směna v drůběžárně:

Potřebují čistou vodu

Slepice jsou považovány za nenáročná stvoření. Jediné, co potřebují, je krmivo, napájení a občasné vyčištění kurníku. Na krmení budete potřebovat směs určenou pro chovná plemena obsahující obilí, sójový šrot a další vhodné přísady, jako je vápník a další důležité živiny pomáhající slepicím rozmělnit krmivo. Vystačíte si ale i s pšenicí, obilnými vločkami a skořápkami. Pokud nemáte travnatý výběh, určitě slepicím přilepšíte čerstvě posekanou trávou nebo pampeliškami, vajíčka pak budou mít krásně oranžový žloutek.

Slepice jsou skvělé i na likvidaci kuchyňského odpadu. Nedávejte jim ale nic shnilého nebo plesnivého. Jestliže chcete svým chovancům přilepšit, můžete je vypustit na čerstvě zrytý záhon, velice rády si pochutnají na žížalách. Případně jim můžete nakrouhat mrkev či řepu, což uvítají zejména v zimě. V ideálním případě by krmivo měly mít v krmítku, které sice není nezbytně nutné, ale pomáhá zabránit tomu, aby slepice potravu znečistily. Nezbytná je čistá voda, ke které musí mít slepice přístup po celý den, postačí větší nádoba nebo napáječka.

Na vejce nebo na maso

Nejlepšími producenty vajec jsou lehká plemena slepic, jako například Plymutky, Leghornky, Rodajlendky a samozřejmě všechny vyšlechtěné hybridní slepice. Mladé kuřice začnou snášet mezi 16. a 20. týdnem života. Masná plemena, nebo také brojleři, jsou větší a objemnější slepice, které mají více svaloviny než nosnice. Chovají se především na maso. Úrody vajec se od nich nedočkáte, produkce u nich byla díky šlechtění zcela potlačena, protože by zpomalovala jejich růst. K výkrmu brojlera budete potřebovat asi dva měsíce a hlavně kvalitní krmivo s vysokým obsahem bílkovin.

Kuřice se prodávají za cenu kolem 130 až 200 korun za kus a nejvhodnější je pořídit si je hned zjara. Prvních pár dní poté, co si kuřice přivezete, se doporučuje zavřít je do kurníku, aby si na něj zvykly a později se do něj nebály vlézt. První týden je před setměním do kurníku budete zahánět, ale rychle si na to zvyknou a později se ke spánku přesunou samy. Vy jen zavřete dvířka kurníku, pokud nemáte automatická, aby je v noci nemohl navštívit nějaký predátor.

Pomoc v nouzi

Nezisková iniciativa Slepice v nouzi si za svůj hlavní cíl stanovila pomoci slepičkám z vajíčkových velkochovů, ze kterých se nosnice vyřazují již cca po 18 měsících a pak ihned putují na jatka. Jejím cílem je, aby mohly slepice alespoň druhou část svého života prožít tam, kde (často poprvé v životě) uvidí slunce a trávu, kde se budou moci popelit, a nebude jim hrozit smrt, pokud nebudou zrovna snášet vajíčka jako Stachanovci. A nebojte, jsou to trénované slípky, pro vaše potřeby budou snášet o sto šest. Na www.slepicevnouzi.cz najdete pokyny, jak takovou slepici zachránit.