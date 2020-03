ON-LINE ke koronaviru ZDE

Obchůdky, které ani během předvánočního nákupního šílenství nezažívají nějaké extrémní návaly lidí, jsou najednou nejvyhledávanější v celé zemi. Galanterie mají od rána fronty a prodavačky se mají co otáčet, aby stíhaly měřit, stříhat, počítat a kasírovat.

„Lidí je strašně moc už od rána. Zájem je hlavně o gumy, tkanice, lidi berou cokoliv. Kupují i kapesníky, útěrky, šátky – zkrátka cokoliv bavlněného, z čeho se dají ušít roušky,“ konstatovala v úterý po poledni prodavačka Marcela z galanterie Sidonius na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě.

Před prodejnou čekala řada lidí, všichni měli na ústech roušku a drželi si mezi sebou odstupy. Do prodejny vešli vždy až tehdy, kdy někdo jiný nakoupil a odešel. „Těch nakupujících je dnes abnormálně moc, to jsme ještě nezažili a to tady pracuji hezkou řádku let. Je obrovský zájem a těší mě, že lidi chtějí šít roušky nejen pro sebe, ale i pro okolí,“ dodala prodavačka Marcela.

Pro rodinu i sousedy

Právě s úmyslem ušít roušky i pro další lidi vyrazila do zmíněné galanterie paní Hana, které nevadila fronta před obchodem a v klidu ji vystála. „Budu šít doma roušky pro rodinu, pro holky u nás v práci, pro lidi u nás ve vchodu. Ještě zjistím, kdo další ji roušku nemá a tomu ji taky ušiju,“ uvedla paní Hana s tím, že otevření galanterií byl dobrý krok.

Fronty se podle zjištění Deníku v úterý tvořily před galanteriemi po celé republice. Již kolem deváté ráno byla doslova v obležení třeba i galanterie v centru Břeclavi. I tady zákaznice s rouškami na obličejích stály spořádaně v řadě a udržovaly si od sebe dostatečné odstupy.

Velkému zájmu zákazníku se snažila vyhovět i společnost Stoklasa, která má prodejny galanterie v Olomouci, Opavě, Brně, Ostravě, Praze či ve Zlíně, a k tomu nabízí zboží přes internetový obchod.

„Galanterie po celé republice dnes zažívají velký boom. Je to hektické, všichni chtějí velké množství zboží na roušky. Snažíme se vyhovět zákazníkům maximálně, jedeme i přes e-shop, který je přehlcený objednávkami. Zároveň řešíme i s dodavateli, ať máme dostatek zboží na další dny,“ hodnotila nápor nakupujících Hana Slípková, manažerka marketingu společnosti Stoklasa.