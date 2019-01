Liberecký kraj - /ODBOROVÁ PORADNA/ Zaměstnanci se často ptají, dokdy musí vybrat dovolenou, kterou si ušetřili z předchozího roku. Zákoník práce říká, že dovolenou z roku 2007 je nutné vybrat nejpozději do konce roku 2008.

Milan Šubrt, krajský předseda Asociace samostatných odborů (ASO). | Foto: Deník/ Jan Široký

Pokud si ji zaměstnanec nestihne vybrat, dovolená zaniká a pracovník nemá nárok ani na její eventuální proplacení. Na to, kolik dnů dovolené zaměstnancům zbývá a dokdy je musí vyčerpat, by měl dohlížet také zaměstnavatel.

„Měl by to hlídat, a pokud si ji zaměstnanec nevyčerpá do 31. října, má právo mu ji hned od 1. listopadu nařídit,“ vysvětlil Deníku předseda krajské Asociace samostatných odborů Milan Šubrt s tím, že hlídat si počet zbývajících dnů by měl samozřejmě také samotný zaměstnanec.

Pokud zaměstnanec nestihne dovolenou z předchozího roku vyčerpat například z důvodu nemoci, na věci to nic nemění. Nárok na dovolenou i v takovém případě zanikne.

„Lidé byli zvyklí na to, že jim to zaměstnavatel na konci roku proplácel a že měli vlastně takový třináctý plat. V současné době to tak není a nárok na dovolenou nezaniká pouze ve dvou zvláštních případech. Pokud byl zaměstnanec na mimořádném vojenském cvičení nebo na rodičovské dovolené,“ poznamenal Milan Šubrt.

Pokud by pracovník nastoupil na dovolenou ke konci roku, přitom však onemocněl a marodil až do konce roku, dovolená by se přerušila a rovněž zanikla. Každý zaměstnanec má podle zákona nárok na 4 týdny dovolené, pokud jich má pět, může si čerpání jednoho týdnu odložit až do konce roku 2009.