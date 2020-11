Řecká taverna Masa Buka v Liberci v druhém listopadovém týdnu otevřela výdejní okénko. V nabídce je téměř celý jídelní lístek a každý den mají něco extra speciálního. Zájemci si mohou jídlo buď vyzvednout osobně, nebo si nechat ho dovézt, pokud bydlí v rozmezí 7 km od centra města. „Pokud se bude otevírat, rozhodně se připojíme. Výdejní okénko není rozhodně adekvátní náhrada, stěží to pokryje finanční náklady. Spíše jde o to, aby lidé věděli, že jsme úplně nezavřeli,“ podotkl majitel taverny Nilkolaos Pappas.

S okamžitým otevřením, jakmile to půjde, počítá i liberecká restaurace Balada, která doteď funguje na bázi výdejního okénka. „Finanční ztráty jsou veliké, ale samozřejmě budeme bojovat o přežití,“ zdůraznil majitel Jiří Klucký. Otevřít své dveře v případě rozvolnění naopak neplánuje Restaurace Praha v Liberci. Situace ji zasáhla po finanční stránce a vzhledem ke všem okolnostem zůstane zavřená nadále. Majitel předpokládá, že otevře až příští rok v březnu nebo dubnu.

V kuchyni motorestu Formanka ve Splzově u Železného Brodu je všechno uklizené a vyčištěné. V předcovidové době tu lidé zvláště o víkendech čekali na místo i venku. „Čekám na start, ale nic nenavářím, protože už nevěřím ničemu. Pokud řeknou, že otevíráme, vstanu v pět ráno, dojedu do Makra a provizorně začnu s pár jídly,“ popsal majitel motorestu Vladimír Buriánek.

Sám ale otevření příliš nevěří. „Stát se lehce řečeno chová velmi prazvláštně, ale to bych jen opakoval, co všude píší. Monstra mají otevřeno a malé podniky ne,“ zlobil se. Zaměstnance propustil s tím, že pokud se situace změní, vezme je zpět do práce.