Zásada - Destilerie Style Bohemia v Zásadě doplatila na prohibici, radost z toho mohou mít pěstitelé ovoce.

Martin Balatka, jednatel Style Bohemia | Foto: Deník

Když vjedete do Zásady ve směru od Jablonce, stačí u prvního domu pozastavit, otevřít okénko a natáhnout nosem. Voní to tu lahodnou směsí sladkého ovoce a alkoholu.

Pomalu ale jistě se plní kontejnery ovocem a obří nádoby novým kvasem. Jak je ustáleným zvykem, sezóna pěstitelského pálení začala i letos začátkem srpna.

„Ale začali jsme už zkraje léta, kdy jsme zpracovávali třešně. Teď lidé vozí švestky, začínají jablka a hrušky," přiblížil Martin Balatka, jednatel palírny a moštárny Style Bohemia.

Stačí vlastně málo. Nenechat ovoce shnít na zemi či na kompostu a odvézt ho právě sem. Výsledek? Podle přání: buď jablečný mošt nebo pětačtyřicetiprocentní destilát.

Pěstitelé se sem rádi vrací, palírna má své dlouholeté zákazníky.

Jezdím sem rád. Nejen proto, že mi tu udělají kvalitní a dle nejen mého názoru vynikající destilát, ale i pro tu vůni, který areál palírny Style Bohemia obepíná.Švestky, jablka, hrušky, to vše se tu na dvoře shromažďuje, aby z ovoce připravili kvas. V některých nádobách to již bublá.

Co přivézt

„Odebíráme ovoce zralé, bez plísně a hniloby. Může být i strupovité nebo rozbité po oklepání ze stromů, ale pozor, to přivezte co nejdříve, právě proto, aby nezačalo hnít. Stává se, že pro hnilobné procesy či pro nedozrálost ovoce neodebereme. Ale naše stálé zákazníky musím pochválit, ti už ví, co a jak, " vysvětluje jednatel Style Bohemia Martin Balatka.

Každého výrobou rád provede. Při pohledu na kotle, kde pálení probíhá, mne až ohromí lesk mědi a nerezu.

Pěstitelské pálení

Letos tu pálí prioritně v režimu takzvaného pěstitelského pálení. Což znamená jediné: lidé si sem mohou dovézt ovoce ze zahrádky a po několika týdnech až měsících přijet a zaplatit destilát. Cena za litr pětačtyřicetiprocentního destilátu se již léta nemění 168 korun. Pokud nemáte vlastní nádoby,prodají vám i lahve, litrovou za osmnáct korun.

„Snažíme se pro zákazníky cenu, která je malinko vyšší než u malých pálenic, udržet. V ceně je kvašení, destilace, naředění destilátu a odfiltrování, což nenabízí všechny pálenice. Prostě k nám stačí ovoce jen dovézt a zbytek je na nás," říká Martin Balatka.

Každý roku tu zpracují desítky tun ovoce, záleží na počasí a úrodě. Ve slabším roce třeba třicet tun, v lepším i sto.

„Třeba před dvěma lety bylo hodně jablek, letos to vypadá na velké množství švestek. A letošní jablka a hrušky? To se pořádně uvidí ke konci září a v říjnu."

Ale jak již bylo řečeno, na dvoře to už kvasí. Délka kvašení tedy závisí i na venkovní teplotě. Když je pěkně, kvasí šest až osm týdnu, když je chladno až tři měsíce.

A že máte čas, chuť a nadšení k výrobě vlastního kvasu? I z něj vám tu destilát vypálí, ale pozor! Pro to, aby byla výrobní kolona vytížena, musíte přivézt alespoň 400 litrů!

Kvas poté putuje do palírny, kde vzniká destilát o síle kolem 63 až 68 procent alkoholu. Surový destilát pak musí takzvaně vydýchat, aby si po náročném procesu odpočinul. Pak se naředí na pětačtyřicet procent a odfiltruje. Výsledkem je kvalitní destilát, kvůli kterému jezdí do Zásady pěstitelé nejen ze Železnobrodska a Jablonecka, ale i Semil, Turnova či až od Krkonoš. Samozřejmostí jsou ale i chalupáři.

Ale palírna vyrábí destiláty i pro obchody. Takový destilát je ale oproti pěstitelskému pálení výrazně dražší, pěstitelé totiž za litr alkoholu platí dalece nižší spotřební daň.

Metanol?

Metanolová aféra, která zaklepala v roce 2012 republikou a odnesla desítky životů dopadla na zásadskou palírnu „tragicky", jak říká Martin Balatka. Z dvanácti zaměstnanců má dva. „Po prohibici odběratelé odmítli odebrat dárková balení, protože měli zásoby. Loni nové kolky, jejichž časové zavedení bylo tak nešťastné, že to opět dopadlo na předvánoční čas. Výrazně uškodily i změny legislativy. Kvůli poplatkům tak alkohol neodebírají třeba reklamní agentury," popsal jednatel zásadské Style Bohemia.