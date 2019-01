Svijany – Pivovar Svijany chystá letos investice za více než 80 milionů korun. Tou hlavní bude modernizace čistírny odpadních vod za 35 milionů korun, na niž podnik žádá dotace z Operačního programu Průmysl a inovace.

Svijanské pivo. | Foto: DENÍK

Součástí čistírny bude i bioplynová stanice a dvě kogenerační jednotky na výrobu tepla a elektrické energie pro potřeby pivovaru. Pivovar Svijany, který je největším pivovarem v Libereckém kraji, každoročně investuje také do rozšíření svých výrobních kapacit. Díky tomu se firmě daří rok od roku zvyšovat produkci. Za 13 let od vzniku samostatné společnosti podnik do rozšíření a modernizace investoval zhruba 400 milionů korun.

„Mimo jiné dokončujeme nový sklad sudů a stáčecí linku, protože současné kapacity už nestačily, chystáme přístavbu skladu láhví a další rozšíření ležáckých sklepů a spilky,“ vyjmenoval ředitel pivovaru Roman Havlík.

V příštích letech bude podle něj pivovar potřebovat také novou varnu, což představuje investici dalších 50 až 100 milionů korun. Současná varna už podle ředitele pomalu přestává kapacitně stačit. Ročně je schopna uvařit nejvýše 550 000 hektolitrů piva, už letos chce pivovar překročit hranici 400 000 hektolitrů. V posledních letech se přitom výstav zvyšuje každoročně zhruba o pětinu. Hlavně velké pivovary přitom v posledních letech zaznamenávají pokles odbytu.

Pivovar Svijany si na nezájem odběratelů stěžovat nemůže, většinu produkce prodává v Česku. „Malá část naší produkce končí i v Německu a Polsku, sami ale nevyvážíme,“ poznamenal Havlík. V loňském roce pivovar dodal na trh 385 320 hektolitrů piva, což bylo o pětinu víc než v roce 2008. Ani v letošním roce zatím firma výrazný pokles odbytu nezaznamenala. „V lednu byl sice kvůli vyšší spotřební dani a zvýšení DPH prodej zhruba o procento nižší než loni, v únoru se ale odbyt srovnal a za celé první čtvrtletí bude vyšší než loni,“ dodal ředitel.

Pivovar Svijany je ziskový, v roce 2008 skončilo hospodaření ziskem 42,5 milionu korun při tržbách 289,789 milionu korun. Zisky firma pravidelně investuje do dalšího rozvoje.

Loňské výsledky zatím nejsou k dispozici, vzhledem k růstu produkce i cen budou ale tržby podstatně vyšší. Majoritním vlastníkem pivovaru je společnost LIF Trade, která se nedávno dohodla s menšinovým vlastníkem K Brewery Group o odkupu akcií.