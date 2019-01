Volných pracovních míst je nejvíc v historii. Na přelomu roku firmy marně sháněly například 5,5 tisíce zedníků.

Nejsou lidi, hlásí firmy. Jen řemeslníků a opravářů shánějí přes úřady práce 63 tisíc. Problémy se nevyhýbají ani stavebnictví, firmy pátrají především po zednících. Na přelomu roku jim ale chybělo i devět stovek instalatérů a potrubářů, pět stovek obkladačů a podlahářů či stovka malířů pokojů.

Deník se proto rozhodl podívat na to, jak dlouho budou Češi, Moravané a Slezané čekat, pokud se rozhodnou pro stavební úpravu v bytě či domě. A zvolil jednu z nejčastějších: rekonstrukci koupelny.

Z dat serveru NejŘemeslníci.cz vyplývá, že zakázka na rekonstrukci koupelny potrvá v průměru 104 dnů. Jedná se o dobu od okamžiku, kdy zákazník začne shánět řemeslníky (podá poptávku), až po chvíli, kdy se bude moci v nové koupelně osprchovat.

Kolik peněz si mají lidé na takovou rekonstrukci vyhradit? Na základě více než sedmi tisíc realizovaných zakázek z posledních třech let to bude zhruba 79 tisíc korun. Samozřejmě ale bude hodně záležet na tom, co vše budou rekonstruovat.

A tak třeba výměna vany za sprchový kout se dá podle provozovatelů serveru pořídit i za 22 tisíc korun, rekonstrukce koupelny v paneláku za 66 tisíc, kompletní rekonstrukce koupelny za 128 tisíc.

Nicméně se jedná se o částky pouze orientační, neb cenové rozmezí obkladaček či jednotlivých baterií a van je obrovské.

