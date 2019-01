Liberecký kraj – Druhou nelichotivou příčku v žebříčku největších úbytků hostů v ubytovacích zařízeních zaznamenal v posledním čtvrtletí loňského roku Liberecký kraj. Ještě hůře na tom byl už jen Královéhradecký kraj.

Hotel Merkur v Jablonci nad Nisou | Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

Konkrétně Český statistický úřad srovnával meziroční poklesy za srovnatelné období s rokem 2009.



„Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl v našem kraji vykázán pokles ve výši 18,5 procent, v Královéhradeckém pak 19,4 procent. Nižší návštěvnost zaznamenaly také ostatní kraje, výjimkou byl pouze Karlovarský kraj s meziročním jednoprocentním nárůstem hostů a Hlavní město Praha s nárůstem 0,8 procenta,“ upřesnila Stanislava Riegerová z Českého statistického ústavu pro Liberecký kraj.

Jak doplnila, nejvíce hostů v rámci 4. čtvrtletí 2009 do Libereckého kraje zavítalo v měsíci říjnu, a to 39 041. To je 38,5 procent z celkového počtu 101 362 hostů.



„Většinu z nich, 66,8 procent, představovali rezidenti, tedy hosté z České republiky, ale také jejich počet se meziročně snížil, a to o 17,3 procenta,“ pokračuje Stanislava Riegrová.



U nerezidentů, v tomto případě jsou tím myšleni hosté ze zahraničí, došlo k meziročnímu snížení téměř o jednadvacet procent. Převážná část zahraničních hostů zavítala do Libereckého kraje již tradičně ze sousedního Německa. Těch bylo téměř šedesát procent ze zahraničních turistů.

Druhou nejpočetnější skupinou se pak stali návštěvníci z Polska a třetí pak turisté z výrazně vzdálenějšího Nizozemska.