Na zámku, který nikdy nebyl pravidelně přístupný veřejnosti kromě několika ukázkových dní, se díky mohutným investicím města, Libereckého kraje, a především štědré evropské dotaci, začaly dít zajímavé věci. Turisté i samotní obyvatelé Doks tak budou mít brzy nové lákadlo.

Přitom vše mohlo být úplně jinak. O zanedbaný zámek projevil v jednu chvíli zájem ruský investor, který tehdejšímu vlastníkovi Libereckému kraji nabídl zhruba 42 milionů korun. Kraj se ale obával podle hejtmana Martina Půty neuváženého prodeje.

Navíc tato varianta nenechala chladnou starostku Doks Evu Burešovou, která přesvědčila radu i zastupitele kraje, že by zámek měl být bezúplatně převeden na město. To se nakonec podařilo za přijatelných podmínek, které také stanovují, že do deseti let musí být památka oživena a v interiérech dovybavena. Tým městské organizace KulturaDoksy.cz kolem starostky Evy Burešové to ale zvládne za přibližně polovinu této lhůty, tedy pět let.

I s pomocí projektu Od Valdštejna k Pücklerovi knížecí kvalita služeb pro naše hosty, podpořeného evropskou dotací v částce 41 miliónů korun, vzniká na zámku v Doksech od roku 2017 velice zajímavý záměr. „Hlavní myšlenkou projektu je vytvářet nové turistické nabídky ve městech Doksy a partnerském německém městečku Bad Muskau, které návštěvníky upozorní na podobnost historického vývoje obou lokalit a představí významné osobnosti, které ovlivnili historický vývoj a krajinný ráz obou příhraničních regionů rod Valdštejnů a kníže Pückler,“ říká ředitel Petr Hozák.

Nejvýraznějším majitelem panství byl Albrecht z Valdštejna, jehož rod jej měl v držení až do roku 1945, a to i přesto, že si jej musel v roce 1680 znovu koupit. Připadl totiž jednomu z vrahů Albrechta, plukovníku Walteru Butlerovi. Knížecí rod jej později získal přímo od něj.

Právě rodu Valdštejnů je celý projekt obnovy dokské památky věnován. Poměrně dobře zachovalý renesanční skvost přežil dokonce i panování jak ruské, tak německé a později české armády, ale zastával rovněž úlohu užitkového objektu například pro potřeby zemědělského učiliště. Bohužel většina mobiliáře čtyřsetleté památky byla nenávratně rozkradena. Ale s pomocí získaných fotografií původních expozic chce město podle starostky Evy Burešové usilovat o návrat části nábytku zpět, aby místnosti získaly svoji původní podobu.

Zámek se mění před očima

Projekt jednoho z nejvýznamnějších panských sídel na Českolipsku se nachází ve fázi, kdy stavební úpravy interiéru jsou dokončené. „Týkaly se zhruba třetiny zámku, kde vznikne na základě projektu prohlídkový okruh, nová městská galerie a turistické informační centrum. Změny se týkají tří podlaží,“ upřesňuje Petr Hozák. Součástí záměru je i multifunkční sál, který bude zprovozněn jako první. Říká se mu Rytířský sál a je skutečně unikátní. Jsou do něj směrovány veškeré kulturní akce města jako jsou komorní koncerty, třeba Základní umělecká škola Doksy zde pořádá své akce včetně vánočních koncertů.

Multifunkční sál je vstupní branou celého prohlídkového okruhu, který měl být původně historický. „Postupně jsme ale došli k názoru, že změnou projektu jej upravíme i díky inspiraci partnerského Bad Muskau. Tam na zámku nenabízejí čistě historický okruh, ale moderněji pojatý program doplněný IT technologiemi a další moderní technikou. Na zámku v Doksech tak nebude jen prohlídkový okruh typu „Nešahej, koukej, čti a jdi“, ale zájemci se můžou těšit třeba na tříplátnové širokoúhlé kino představující rod Valdštejnů v interaktivní smyčce a nejrůznější dotykové obrazovky, v nichž bude možné listovat.

Ředitel organizace KulturaDoksy.cz Petr Hozák: Rozdíl mezi rokem 2015 a letoškem je obrovský

Vzácná památka by se měla stát díky dotaci EU podle ředitele organizace KulturaDoksy.cz Petra Hozáka centrem cestovního ruchu.

Jak nahlížejí na významné změny v interiéru i exteriéru zámku památkáři?

Patří jim velký dík, jak Národnímu památkovému ústavu, tak památkářům Libereckého kraje a také z České Lípy. Spolupracuje se s nimi výborně a jejich dohled nad probíhajícími pracemi je perfektní. Stav od roku 1958 chráněné památky totiž kopíroval historii naší země a různých majitelů, což se na ní výrazně podepsalo. Dosud se podařilo obnovit kromě zdevastované střechy, terasy zámku, topné soustavy či odvodnění objektu také dva vstupní portály z pískovcového materiálu. Dodavatelská firma nám 7. prosince předá prostory Infocentra a městské galerie, k dispozici budou bezbariérové přístupy do zámku se dvěma výtahy. Ještě před koncem roku také budeme znát firmy, které dodají IT techniku a vybavení do prohlídkového okruhu, který bychom měli v červnu zprovoznit. V přípravě je projekt Muzea čtyřlístku, obnova knihovny či zázemí pro administrativu.



Jaký byl stav zámku po převzetí městem?

Doslova tristní. Šokem byly třeba sádrokartonové či azbestové příčky mezi místnostmi, na podlahách jsme zakopávali o natahané kabely, z objektu trčely čtyři antény pro příjem internetu, místnosti osvětlovaly zářivky a na podlahách bylo místy i několik vrstev lina na sobě. Prostě ten rozdíl mezi rokem 2015 a letoškem je obrovský.

Ale ne všichni občané byli nadšeni, že do zámku plynou peníze z městské kasy.

Proběhlo zde i referendum, zda si má město vzít zámek do své správy a samozřejmě ho financovat. Počet odpůrců ale klesá, zvláště když vidí, jak se památka mění doslova před očima i díky evropské dotaci a různým dotačním titulům.



Co zámek nabízí již dnes?

Zámecký park pravidelně hostí městské slavnosti, nejrůznější festivaly, divadlo pod širým nebem a každou neděli letní kino. Oblíbené jsou tu dětské dny, akce dobrovolných hasičů včetně pálení čarodějnic. Dlouhodobě však město trápí jedna zásadní věc. Doksy jsou totiž v rámci turistické sezony navštěvované jen v létě. S tím ale nejsme spokojeni a naším úsilím je tu sezonu rozšiřovat. Navíc i v létě při nepříznivém počasí lidé nevědí, jak se zabavit.

Projekt, který výrazně podpořila dotace z EU, také počítá s propojením s partnerským městem Bad Muskau, že?

Ano, s tímto německým městem nás spojují historické osobnosti, tedy Valdštejn a kníže Pückler. Ti mají zároveň něco společného a zároveň něco odlišného, což nás vzájemně inspirovalo. Vzniká tak nová turistická nabídka a v případě horšího počasí je možné návštěvníkům Doks nabídnout návštěvu galerie, turistického infocentra a zanedlouho i prohlídkový okruh na zámku. K dispozici je i řada propagačních materiálů, které byly mezi turisty ihned úspěšné tematickými nabídkami pro rodiny s dětmi, seniory, milovníky kultury a památek. Stejně jako naši němečtí kolegové propagují město Doksy, to samé činíme i u nás. Kromě turistických novin vznikne řada dalších on-line projektů, tipy na výlety v české i německé verzi. Jejich zámek byl po válce vybombardovaný a oni se teď snaží připomenout jeho tradici jako lázeňského města, kdysi oblíbeného pro bahenní či solné koupele.

Jakou máte vizi do budoucna?

Zámek by se měl stát centrem kultury a cestovního ruchu. Areál bude uveden do reprezentativního a funkčního stavu včetně využití zahrady, na což je několik studií. Ty počítají kromě zachování historického rázu zahrady i s jejím rozšířením o naučnou stezku a vznik herních prvků. Máme ideu projektu malého amfiteátru, který by sloužil kulturním akcím. Asi největším problém zůstává nedostatek parkovacích míst, což je problém celého města. Obnova zámku by do budoucna měla nabízet kompletní produkt, tedy nejen zážitek, ale i ubytování a kvalitní stravování.