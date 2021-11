Příprava: 45 minut

Ingredience:

batáty - 8 ks

olivový olej - 100 ml

hrubozrnná sůl

sezam na zdobení

avokádový salát avokádo - 2 ks vařené černé fazole - 200 g limeta - 2 ks česnek - 3 stroužky čerstvý koriandr - 40 g cherry rajčata - 8 ks olivový olej - 2 lžíce sůl pepř

dresink pasta Tahini - 50 g olivový olej - 50 ml citronová šťáva - 20 ml sůl pepř



Vládci zimní kuchyně. Vyzkoušejte recepty plné vitaminů



Postup:

Batáty dejte na plech vyložený pečicím papírem, zakápněte je olivovým olejem a posypte hrubozrnnou solí. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 30 minut.

Benefit pro nové předplatitele:

e-kniha o imunitě v PDF podobě

(v případě koupě předplatného na 3 a 12 měsíců)

Avokádo nakrájejte na kostky, cherry rajčata na čtvrtky, koriandr nasekejte. Promíchejte v misce s fazolemi, přidejte limetovou šťávu, olivový olej a prolisovaný česnek. Podle chuti osolte, opepřete a důkladně promíchejte.

Tahini, olivový olej, citronovou šťávu, sůl a pepř krátce promixujte, aby se suroviny spojily a vytvořily hladký, krémový dresink. Upečené batáty podélně rozkrojte a položte na talíř. Lehce je osolte a naneste na ně avokádový salát.

Zakápněte dresinkem, olivovým olejem a ozdobte sezamem a koriandrem.

Gurmet - neodolatelný český originál. Skvělé recepty, rozhovory s odborníky, ověřené informace a cenné tipy.



Časopis Gurmet patří dlouhodobě na špičku mezi gastronomickými tituly. Zároveň není jen další kuchařkou, sleduje aktuální trendy v gastronomii a životním stylu. Reaguje tak nejen na rostoucí zájem lidí o to, co jíme a co bychom měli či mohli jíst, ale také na prudký rozvoj v gastropodnikání v posledních letech.



Našim čtenářům přinášíme vedle originálních a vyzkoušených receptů také rozhovory, reportáže, osobní zpovědi a příběhy lidí, kteří jsou v této oblasti aktivní a inspirativní.

Autor: Karel Bis