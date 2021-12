Zásah hasičů si vyžádal také dočasné uzavření silnice z Karlovic do obce Lestkov. Poté co se podařilo požár lokalizovat, použili hasiči přetlakovou ventilaci a rozebrali střešní konstrukci. Po uhašení na místě až do ranních hodin zůstala dobrovolná jednotka z Karlovic. Při požáru nebyl nikdo zraněn.