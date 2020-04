Jednotky hasičů zasahují v Železném Brodě na Jablonecku u požáru klestí. Likvidaci požáru komplikuje silný vítr. „Zásah provádíme v dýchací technice. Na Jablonecku zasahujeme u podobného požáru také v Proseči,“ sdělila mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Lucie Hložková.

Pro letecké hašení byl na místu události povolán vrtulník z Prahy. „Pro doplňování vody do cisteren máme tři čerpadla v řece Jizera," doplnila Lucie Hložková. Na místě zasahuje 22 jednotek.

Dobrovolní hasiči z Horské Kamenice plní jedno hasičskou cisternu za druhou. „Vypadá to špatně, vody moc není. Od nás jezdí auta do údolí, zespoda hasí vodou z Jizery," popsal jeden ze zdejších dobrovolných hasičů, který obsluhuje hydrant pro přísun vody do cisteren.