Hořet začalo brzy ráno a protože areál Slunečních lázní byl z hlavní části dřevostavbou, padl doslova celý. Z ikonické hlavní budovy s vysokou štíhlou střechou zůstala jen část vnitřní zděné zdi a pár ohořelých trámků. „První jednotka tam byla deset minut před pátou, to už byl požár v plném rozsahu, okolo 5:30 byla lokalizace. Už se ani nerozebíraly konstrukce, to už bylo hotové,“ poznamenal mluvčí krajských profesionálních hasičů David Kořínek.

„Když jsme přijeli, byl areál zcela v plamenech šlehajících vysoko k nebi. Kropili jsme ze strany, aby oheň nepřeskočil na stromy. Pak jsme byli nasazeni do objektu, odkud se nám podařilo zachránit zde uskladněné dvě dračí lodě,“ popsal Mirko Šikola z Jednotky dobrovolných hasičů Jablonecké Paseky. Lodím se jako zázrakem nic nestalo. Třistakilogramové lodě vytahovali dobrovolní hasiči ve třech. „Když jsme se je pokoušeli zvednout teď, jsou strašně těžké. Vynést nám je pomohl adrenalin,“ pousmál se Šikola.

Zoufalý pohled

Na místo se hned brzy ráno vypravily desítky Jablonečanů. „Chodil jsem sem už jako dítě, s mamkou na limonádu, v pozdějších letech na dobré pivo. To, co se stalo, je hrůza. Doufám, že to dají znovu dohromady a že to neztratí své kouzlo,“ poznamenal přihlížející Jaroslav.

Na místě čekal na vyšetřovatele i nájemce areálu Luboš Moravec. „Já už nechal Slunky své kolegyni, ta na ně byla upnutá. Když to vidím úplně v troskách, je mi strašně smutno. Škoda? Celkově počítám tak deset milionů korun,“ popsal. V troskách zůstali dva papoušci amazoňani, Lóra a Oskar. „Vozíme je domů, ale protože hlásili teplou noc, nechali jsme je tady. Utěšuje mě, že papoušci jistě nezemřeli v plamenech, jsou tak citliví, že je dým uspal,“ povzdechl si Moravec.

Faktická provozovatelka Lucie Pokorná po prvních informacích o požáru doslova zkolabovala, po pár hodinách ale policistům a hasičům pomáhala při prohlídce požářiště. „Dnes jsem přišla o velký kus mého srdce a já vám všem strašně moc děkuji za to, že jste mě šestnáct let dělali šťastným a lepším člověkem. Bolest, kterou cítím nedokážu napsat,“ vzkázala návštěvníkům Slunečních lázní.

Co dál?

Areál patří městu. Na škody se dopoledne přijel podívat i jablonecký primátor Jiří Čeřovský s úředníky z oddělení technického a správy majetku. „Přes všechnu negaci je štěstí, že se nic nikomu nestalo,“ reagoval primátor. Radnice chtěla nájem lázní protáhnout do konce října příštího roku, aby o dalším osudu areálu jednalo už nové zastupitelstvo. „Předmět nájmu neexistuje. Teď musíme nejdříve zlikvidovat požářiště a co nejdříve rozhodnout, jaké koncepční kroky podniknout tak, aby nové zastupitelstvo vědělo, co dál,“ vysvětlil primátor.

Z areálu nezbylo vlastně nic, jen pár míst k sezení, které požár nezasáhl, a dřevěné pódium, které stojí od požářiště po větru. „Osobně budu navrhovat, aby se místo zasanovalo a připravilo se na další využití. To je náš úkol na podzim. Předpokládám, že tu vznikne zařízení, které bude plnit stejnou funkci jako dosud,“ doplnil Čeřovský.

Rekonstrukce už nebude

Stav Slunečních lázní a jejich přestavba je evergreenem táhnoucím se mnoho let. Zachovat jejich původní vzezření chtěly stovky lidí, kteří podepsali rovnou dvě petice. V roce 2007 byla zpracována urbanistická studie využití vodní nádrže a jejího okolí. V roce 2014 magistrát představil podobu Slunečního pavilonu od architekta Petra Stolína - moderního a vzdušného atriového domu. Proti návrhu se zvedla vlna odporu konzervativních návštěvníků jablonecké přehrady.

Objekt Slunečních lázní u vodní nádrže Mšeno byl v roce 1927 financován městem Jablonec nad Nisou. Lázně byly zřejmě velmi oblíbené a hojně navštěvované, takže už v dubnu následujícího roku došlo k jejich razantnímu rozšíření. V průběhu 2. poloviny 20. století došlo k vestavbě toalet do objektů společných šaten na konci obou křídel.

V době první republiky vznikala zařízení podobná jabloneckým Slunečním lázním v celé republice, ba v celé Evropě. V Jablonci se ale dochovaly v poměrně autentické, byť zanedbané podobě. I proto byla stavba posuzována na ministerstvu kultury. Úředníci ale už dvakrát rozhodli, že Sluneční lázně nejsou kulturní památkou. A už ani nikdy nebudou.