Jablonecko - Požárními hlásiči musí být vybaveny jen nové stavby k bydlení. „Vyplatí se je osadit i ve starších domech,“ doporučují hasiči.

Požární hlásič za pár stovek ochrání prioritně životy. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Kopáč Jiří

Ve žhnoucím konci cigarety může být až několik stovek stupňů Celsia. Kouření je proto jednou z častých příčin vzniku požáru. Za posledních pět let jeho následky zemřelo v republice 93 osob a škoda na majetku přesáhla 330 milionů korun.

„Za loňský rok evidujeme 832 požárů způsobených kouřením. Jedenáct lidí při nich zemřelo,“ uvedl ze statistik mluvčí Hasičského záchranného sboru Petr Kopáček.

U nových staveb k bydlení je již rok v platnosti vyhláška o povinné instalaci kouřového hlásiče. Většina stavebníků to ví. Tato povinnost se ale týká i řady přestaveb a přístaveb, kde proběhne kolaudační řízení.

„Překvapilo mne to, ale beru to jako bezpečnostní komfort,“ uvedl majitel domku v Jablonci, který ke kolaudaci připravuje přestavenou část nemovitosti.

Pár stovek zachrání milionový majetek

Hasiči ale doporučují, aby si lidé vybavili i starší domácnosti. Čidla hlásiče dokáží požár respektive kouř z požáru včas detekovat a silným akustickým signálem na něj upozorní obyvatele, kterým tak umožní nebezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče.

„V porovnání s cenou života, či hodnotou věcí v domácnosti, o které vás případný požár snadno připraví, je navíc částka za pořízení hlásiče úplně zanedbatelná,“ poznamenal Jan Ondráček, vedoucí oddělení prevence jabloneckých hasičů.

Osazení autonomního „hlásiče požáru“ není nikterak složité a měl by to zvládnout každý domácí kutil. Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí. U nové stavby by jej měl v souladu s projektem nainstalovat vyškolený odborník. Stavební úřad se na to při kolaudaci bude ptát.

Hlásičů a kouřových detektorů je několik

„Nejlevnější verzí je autonomní detektor. Ten splní účel tím, že přítomnost kouře v místnosti zvukově a opticky signalizuje. Zachrání prioritně život,“ uvedl Viktor Slanař, vedoucí tuzemského prodeje společnosti Jablotron Alarms.

Od sirény, SMS až po alarm na centrálním pultě

Druhou možností je napojení detektoru k zabezpečovací ústředně, výhodou je oproti prvnímu typu zaslání informace majiteli na mobil. „Plnohodnotným řešením je pak napojení na pult centrální ochrany,“ dodal Slanař. Detektory zůstávají stejné, ale zabezpečovací zařízení předává navíc i upozornění na požár na pracoviště se stálou službou střežení, která zavolá hasiče.

Důležitým aspektem při výběru kouřového detektoru je spolehlivost, cena a záruka, a ujištění, že je výrobek certifikovaný. „Hlásič požáru musí odpovídat technickým normám, měla by tedy na něm být značka CE, která garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám,“ upozorňují hasiči.

„Bez certifikovaného detektoru nebude novostavba zkolaudována,“ upozorňuje Viktor Slanař z Jablotronu.





Přesnou příčinu určí expertiza, mohla to být cigareta

