Zlom nastal na začátku devadesátých let, kdy začala reorganizace železniční dopravy. Od té doby, tedy třicet let, objekt chátrá, opravena byla jen střecha objektu. I ta je ale už poničena a do objektu zatéká. „Bezdomovce zaujaly měděné prvky střechy, tak se krytinou na střechu probourali a plechy strhli,“ přiblížil Berounský.