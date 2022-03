Následně byly na místo povolány další jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů, kterých nakonec bojovalo s ohněm sedm. Na místě s ohněm bojovaly jednotky: stanic HZS Tanvald a Jablonec n. N. a SDH obcí Kořenov - Horní Polubný, Kořenov - Příchovice, Desná, Harrachov, Tanvald Šumburk.

„Hasiči zasahovali vnitřní i vnější zásahovou cestou pomocí tří vodních proudů. S rozsáhlým požárem chalupy bojovali do půl čtvrté ráno, kdy velitel zásahu na KOPIS nahlásil likvidaci,“ dodal Jakub Sucharda. Škoda, kterou oheň způsobil, byla vyčíslena na 4 miliony korun.

„Byl jsem na místě u požáru a nabízel majitelům chalupy možnost ubytování od obce, ale postarali se o ně sousedé. Jsou to fajn lidé, kteří tady mají chalupu už řadu let. Naši chlapi jim dneska alespoň pomůžou zabednit, co se dá. Bohužel chalupa je na zbourání,“ dodal k události starosta Kořenova Luboš Marek.