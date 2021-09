Požár měl bohužel i tragické následky. „Podle svědků před naším příjezdem vyběhl z již hořícího bytu jeho uživatel s krvácejícím zraněním. První laickou pomoc mu poskytla obyvatelka domu, která se ho společně s dalšími lidmi snažila udržet při životě. Jeho zdravotní stav byl ale bohužel natolik kritický, že svému zranění na místě podlehl, a to i přes veškerou péči přivolané zdravotnické záchranné služby,“ popsala mluvčí krajské policie Zuzana Baláková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.