Liberecký kraj - Majetek v Libereckém kraji za více jak šestadvacet milionů se podařilo hasičům uchránit.

Požár domu. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Více jak třímilionovou škodu napáchaly po celém Libereckém kraji březnové požáry. Vyplývá to ze statistiky Hasičského záchranného sboru LK.



Sbory profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovaly přímo u požárů celkem čtyřiašedesátkrát. Kromě toho pak hasiči pomáhali i u pětasedmdesáti dopravních nehod, kdy počet jejich asistencí přesáhl počet požárů.



Poměrně vysoké číslo zaznamenaly březnové hasičské statistiky i při technické a technologické pomoci. Za celý březen byla přítomnost hasičů v těchto případech potřeba osmasedmdesátkrát a téměř čtyřicetkrát likvidovali úniky ropných látek.



Dvacetikilometrová naftová skvrna

Jedním z takových zásahů byla i likvidace ropné skvrny, která se táhla od Liberce až po Rynoltice.



24. března krátce před devátou hodinou vyjížděli hasiči k nahlášenému úniku nafty na silnici mezi Libercem a Chrastavou, na Bedřichovce.

Jak upřesnila Iva Michalíčková, tisková mluvčí HZS LK, provoz na trase Liberec - Rynoltice se začal obnovovat po jedenácté hodině.



„Likvidace ropných látek na komunikaci byla ohlášena na operační středisko HZS LK ve čtvrt na dvanáct. Poslední dobrovolné jednotky hasičů odjely z místa zásahu v půl dvanácté,“ uzavřela tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Kompletní likvidace ropné skvrny probíhala i přes dopravní komplikace poklidně.



Vzplál rodinný dům

Výraznou položkou v součtu škod přispěl do hasičských statistik požár rodinného domu v části Chlístov Železného Brodu z 11. března. Napáchal škodu za nejméně tři čtvrtě milionu.



Požár byl zpozorován krátce před půl šestou a na místo dorazili profesionální hasiči z Jablonce nad Nisou, ze Semil a dobrovolní kolegové ze Železného Brodu a Těpeří se čtyřmi cisternovými vozy, automobilovým žebříkem a dopravním vozem.



„Už při příjezdu prvních jednotek na místo šlehaly ze střechy rodinného domu plameny a oheň se rychle šířil v půdním prostoru. Hasiči nasadili jeden vodní proud a začali rozebírat plechovou střešní krytinu a konstrukce,“ uvedla před časem Iva Michalíčková s tím, že dobrovolní hasiči se starali i doplňování hasební vody do cisteren. Jak doplnila, kvůli dohašení všech ohnisek požáru museli hasiči vyklidit celou půdu zarovnanou nejrůznějšími předměty z hořlavých materiálů.



„Hasičům se požár podařilo dostat pod kontrolu krátce před sedmou hodinou a zcela uhasit v půl desáté dopoledne. Hodnota uchráněného majetku se pohybovala okolo tří milionů korun,“ uzavřela tisková mluvčí HZS LK Michalíčková.



Celková hodnota majetku, kterou se krajským hasičům podařila díky jejich včasným zásahům ve třetím měsíci letošního roku zachránit, se šplhá do výše přes šestadvacet milionů korun.