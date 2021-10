Podle informací od zasahujících hasičů byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči zřídili čerpací stanoviště a krotili oheň pěti vodními proudy "C". Požár zlikvidovali v půl sedmé ráno.

Plné ruce práce měly hasičské jednotky, které v pondělí 4. října po třetí hodině ranní vyjely k požáru stodoly do obce Mírová pod Kozákovem na Semilsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.