Lokalizaci požáru nahlásil velitel zásahu okolo třetí hodiny odpolední. Další téměř tři hodiny hasiči pokračovali v hledání a dohašování skrytých ohnisek. Velitel zásahu nařídil dohled nad požářištěm do pátečního rána. Místo dostala na starost místní jednotka.

Jednotky z druhého stupně požárního poplachu vyrazily ve čtvrtek 30. září ráno do Semil k požáru stropní konstrukce průmyslového objektu v Bavlnářské ulici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.