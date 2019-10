Krásné secesní prostředí prvního patra hotelu Praha v Liberci opět ožilo. Z kuchyně se line vůně jídla dráždící čichové buňky a chuťové pohárky, stoly čekají na hosty a atmosféru dokresluje výhled na náměstí a radnici. Za tím vším stojí šéfkuchař Adam Zikmund z Liberce, který se vrátil z Anglie a rozhodl se otevřít vlastní restauraci.

„Po návratu do Čech jsme hledali vhodný prostor. To se nakonec podařilo a už skoro dva měsíce funguje restaurace Praha,“ pochlubil se.

Adam Zikmund při výběru profese váhal mezi truhlařinou a kuchařem. „V obou případech se jedná o práci rukama, nakonec zvítězilo vaření. Absolvoval jsem Střední školu gastronomie a služeb v Liberci a následně udělal nástavbu,“ popsal začátky šéfkuchař. Rok pracoval v liberecké restauraci Koliba, poté odjel do anglického Manchesteru. „Chtěl jsem nasbírat zkušenosti. Vyzkoušel jsem si pozice od pomocníka až po šéfkuchaře. Navíc i finanční stránka byla zajímavější,“ svěřil se Zikmund, který strávil v Anglii 11 let. Právě v zahraničí začal hlouběji pronikat do gastronomických tajů a pomalu se rýsoval sen otevřít si vlastní podnik.

Během kuchařské kariéry absolvoval řadu stáží v restauracích oceněných michelinskými hvězdami, například ve švédském Favikenu, holandském Oud Sluis, newyorské Ateře, belgickém Carcassu či německém Pauly Saal. „Hodně mě nadchla i japonská kuchyně a líbilo se mi i v New Yorku,“ řekl Zikmund. „Na gastronomii mám rád, že se člověk stále něčemu učí,“ doplnil.

Jak vidí konkurenceschopnost české kuchyně? „Myslím si, že česká kuchyně má svou tradici a dokáže se dostat na úroveň světové. Problém je v tom, že u nás chybí lepší organizace a servis,“ odpověděl liberecký šéfkuchař.

Jak sám přiznal, v kuchyni dbá hlavně na kvalitní suroviny. „Spolupracujeme s lokálními zemědělci a dodavateli, průběžně vyhledáváme další možnosti zásobování z místních zdrojů,“ doplnil Zikmund. Reaguje na moderní trendy a je schopný uvařit jak klasická jídla, tak i vegetariánská, veganská či bezlepková. „Rád kombinuji jednoduchou, ale kvalitní kuchyni postavenou na základě ze svých poznatků a zkušeností ze zahraničí,“ zmínil. O blízké budoucnosti má jasno. „Samozřejmě si přeji, aby se restauraci dařilo a já si mohl plnit sen. A rád bych se zúčastnil kuchařských soutěží, až na to bude čas. Vnímám je jako příležitost seznámit se s novými lidmi a najít další inspiraci,“ nastínil Adam Zikmund.