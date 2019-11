Pro Dagmar Sulovskou ze Žatce byly masáže nejdříve jen koníčkem, nyní už se jim sedm let věnuje profesionálně. Ráda se také s fotoaparátem „fláká“ po okolí.

archiv Dagmar Sulovské | Foto: archiv

Nějaký vyhraněný koníček nemám. Baví mě vše, co mi něco hezkého přinese a z čeho mám dobrý pocit. Někdy vylezeme s přítelem na kopec, jindy se jen tak flákám po okolí s foťákem v ruce. Masáže byly nejdříve koníček, postupně to přešlo v zaměstnání. Už sedm let se jim věnuji profesionálně. Nejčastěji dělám klasické masáže, v zimě lávové a prohřívací procedury. Na jaře očistné procedury, detoxikační, medové a lymfatické masáže a anticelulitidní zábaly. Hitem jsou rašelinové masáže, které blahodárně působí na pohybový aparát.