Dá se říci, že pekl takřka od plenek. Už od útlého dětství se totiž pohyboval v pekárně, kterou založili jeho rodiče. Lukáš Mašek ale ze zajetých rodinných kolejí odešel a otevřel si s manželkou vlastní pekárnu ve Velkých Hamrech na Jablonecku.

V Hamrovské řemeslné pekárně je vše s láskou dělané | Foto: se svolením Hamrovské řemeslné pekárny

Lukáš Mašek vystudoval dvě pekařské školy, spolu se svými čtyřmi sourozenci se v pekárně pohyboval od mala. Jenže před pěti lety se jeho otec rozhodl, že pekárnu přepíše na nejmladší dceru a nejstaršího syna. A tak se rozhodl otevřít si svou vlastní pekárnu.

Lukáš totiž disponuje něčím, co většině pekařů chybí. Zkušenostmi. Pekárnu si tedy otevřeli tam, kde bydlí – ve Velkých Hamrech na Jablonecku. Podstatnou část pečiva vyrábí ručně, proto ji dal název Hamrovská řemeslná pekárna. „Sehnali jsme si na hypotéku dům ve stejné obci, kde bydlíme. Ten jsme museli celý vyčistit a vymalovat, jelikož se v něm dříve opravovaly brzdy do aut. Následně jsme koupili starší pec, kterou bylo potřeba celou zrepasovat,“ vzpomínají manželé Maškovi.

Nejhorší je zavřít se do kanceláře, to ztratíte přehled, říká pekař z Hamrů

Celý rok trvalo, než vše nachystali a dali dohromady. „Po tom, co jsme vše připravili, začali jsme spolu zkoušet péct první kousky pečiva. Rozhodli jsme se, že chceme péct jiné pečivo, to bez chemie,“ říká Dana Mašková.

Její manžel čerpal inspiraci ze sedmdesát let starých pekařských knížek. Pečivo pak rozdávali přátelům a známým na ochutnání. „Všem to moc chutnalo, a tak jsme chtěli naše pečivo rozšířit dál mezi lidi. Společně jsme pekli a já pak šla zkusit prodat první pečivo na burzu do Držkova,“ vzpomíná Mašková s tím, že vše prodala a lidé se za jejich pečivem začali vracet.

Teplé pečivo po celý den

I když mají svou pekárnu, rádi zkouší i pečivo od jiných. Podle pana Maška ale není moc pekařů, kteří by dokázali vyrobit zajímavé a kvalitní pečivo. V Hamrovské řemeslné pekárně si nechávají zrát veškeré fermenty, zákysy a zákvasy všech možných technologií.

Paní Mašková zvládá pekárnu i se třemi dětmiZdroj: se svolením Hamrovské řemeslné pekárny

„Veškeré sladké pečivo u nás zraje 16 hodin, stejně jako chléb. Začínáme péct od čtyř hodin od rána a pečeme v průběhu celého dne. Díky tomu je několikrát za den v našem obchodě k dostání teplé pečivo. Pečeme od pondělí do pátku,“ zmiňuje paní Mašková.

„Základem všeho jsou precizní suroviny a dlouhé zrání těst. Pečeme postaru, bez chemie a bez jakýchkoliv zlepšujících přípravků,“ říkají Maškovi s tím, že v jejich pekárně si vybere každý. Od různých druhů chlebů přes slané pečivo až po sladké. I většinu náplní si vyrábí sami. Celkem jich v pekárně pracuje sedm a poptávka je prý tak vysoká, že další nabídky ke spolupráci musí odmítat.

Na další léta musíme řešit alternativní zdroje energií, říká pekař z Hamrů

„Chceme vyrábět nové, chutnější a kvalitní výrobky a prodávat je v našem obchodě ve Velkých Hamrech. Nechceme jít cestou velkoobchodu,“ shodují se manželé.

Hamrovská řemeslná pekárna je držitelem značky Regionální produkt Jizerských hor, zúčastnili se i soutěže Výrobek roku Libereckého kraje 2022, kde získal jejich žitno-pšeničný kvasový chléb dvě ocenění.