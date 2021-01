Hudební průmysl zasáhla katastrofa jménem covid-19 silněji než většinu dalších odvětví. Ze dne na den byly zrušeny téměř veškeré koncerty, které tradičně představují zhruba polovinu příjmů celé branže. Cesty k fanouškům si však muzikanti nakonec našli.

Fanouši přišli o návrat Erica Claptona do pražské O2 Arény. | Foto: Archiv

Letos se čeští fanoušci dobré muziky měli na co těšit. Bohužel, těšili se marně. Nedočkali se návratu britského kytarového mága Erika Claptona do pražské O2 areny ani australského rockera Nicka Cavea, který měl vzápětí nato vystoupit na stejném místě s celou svou kapelou The Bad Seeds. Neviděli legendu německého industriálu Einstürzende Neubauten, jež k nám měla zavítat po hodně dlouhé odmlce.