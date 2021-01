Začátkem roku nebylo pro většinu Čechů vzdálenějšího místa na planetě, než je čínské velkoměsto Wu-chan. Právě v něm ovšem měla počátek pandemie, která pohltila svět.

Poslanec ODS Bohuslav Svoboda | Foto: Deník

Centrum epidemiologie (říkal vám tento pojem před rokem něco?) a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu zveřejnilo 22. ledna zprávu číslo 1 Světové zdravotnické organizace WHO. Připomeňme, že na Silvestra 2019 byla kancelář WHO pro Čínu informována o výskytu případů onemocnění pneumonií neznámého původu ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Do 3. ledna 2020 bylo národními čínskými autoritami hlášeno 44 případů tohoto onemocnění, jehož původce nebyl znám.